3 основных игрока Швейцарии заболели перед матчем с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2022

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин рассказал, как из-за вирусной инфекции лишился нескольких футболистов в преддверии игры 1/8 финала ЧМ-2022 против Португалии.

По его словам, перед матчем заболели Фабиан Шер, Нико Эльведи и Силвэн Видмер.

Португалия разгромила Швейцарию со счетом 6:1.

Видмер и Эльведи не сыграли из-за болезни, Шер провел на поле 1-й тайм.

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