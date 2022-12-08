«Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных». Данни – о Роналду

Экс-полузащитник «Зенита» Данни высказался о решении тренерского штаба сборной Португалии оставить Криштиану Роналду в запасе в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.
«Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных, но правда в том, что мы выиграли и провели хорошую игру.
Но я верю, что Роналду еще забьет голы на этом чемпионате мира и даст нам все, чтобы стать чемпионом мира!» – заявил Данни.
- Португальцы разгромили Швейцарию – 6:1.
- 37-летний Роналду вышел на замену во 2-м тайме.
- Соперник по четвертьфиналу – Марокко.
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Источник: «Спорт-Экспресс»