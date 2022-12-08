«Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных». Данни – о Роналду

Экс-полузащитник «Зенита» Данни высказался о решении тренерского штаба сборной Португалии оставить Криштиану Роналду в запасе в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.

«Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных, но правда в том, что мы выиграли и провели хорошую игру.

Но я верю, что Роналду еще забьет голы на этом чемпионате мира и даст нам все, чтобы стать чемпионом мира!» – заявил Данни.

Португальцы разгромили Швейцарию – 6:1.

37-летний Роналду вышел на замену во 2-м тайме.

Соперник по четвертьфиналу – Марокко.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира