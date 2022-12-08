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    «Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных». Данни – о Роналду

    Экс-полузащитник «Зенита» Данни высказался о решении тренерского штаба сборной Португалии оставить Криштиану Роналду в запасе в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.

    «Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных, но правда в том, что мы выиграли и провели хорошую игру.

    Но я верю, что Роналду еще забьет голы на этом чемпионате мира и даст нам все, чтобы стать чемпионом мира!» – заявил Данни.

    • Португальцы разгромили Швейцарию – 6:1.
    • 37-летний Роналду вышел на замену во 2-м тайме.
    • Соперник по четвертьфиналу – Марокко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23711

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вся эта ситуация говорит о слабости тренера сб Португалии. С таким микроклиматом в коллективе чемпионами не бывают.

      2
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      Рейтинг: +798

      Fialet > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это точно.

      0
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      Рейтинг: +12353

      Алексей З 3 часа назад

      Лучшие игроки мира забивали голы в 1/8 и выводили свои команды в 1/4

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