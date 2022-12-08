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    Роналду не угрожал уехать из сборной Португалии. Федерация опровергла новость

    Федерация футбола Португалии выступила с заявлением по поводу капитана национальной сборной Криштиану Роналду.

    Сообщалось, что 37-летний футболист грозил уехать из расположения команды в Катаре, когда узнал, что не выйдет в старте на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией.

    «Капитан сборной Португалии Роналду ни разу не угрожал покинуть расположение команды во время чемпионата мира в Катаре.

    Он каждый день добивается уникальных достижений во благо национальной команды и своей страны. Это нужно уважать. Это свидетельствует о его несомненной приверженности сборной.

    Между прочим, степень самоотдачи игрока, у которого больше всех матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована – если необходимо об этом говорить – в победе над Швейцарией.

    Национальная команда – игроки, тренеры и сотрудники федерации – с первого дня привержена мысли о том, чтобы провести лучший чемпионат мира в истории страны», – говорится в заявлении.

    • Португальцы разгромили Швейцарию – 6:1.
    • Роналду вышел на замену во 2-м тайме.
    • Соперник по четвертьфиналу – Марокко.

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    Источник: сайт Федерации футбола Португалии

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6576

      Красногорск_Фан 7 минут назад

      Я и говорю - заказ Глейзеров. А хейтерам Роналду все равно что вбросить. Не критичны.

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      Рейтинг: +23714

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      С такими дрязгами в сборной трудно будет пройти Марокко. Сантуш делает роковую ошибку пытаясь воспитывать Роналду, это от небольшого ума.

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