Роналду не угрожал уехать из сборной Португалии. Федерация опровергла новость

Федерация футбола Португалии выступила с заявлением по поводу капитана национальной сборной Криштиану Роналду.
Сообщалось, что 37-летний футболист грозил уехать из расположения команды в Катаре, когда узнал, что не выйдет в старте на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией.
«Капитан сборной Португалии Роналду ни разу не угрожал покинуть расположение команды во время чемпионата мира в Катаре.
Он каждый день добивается уникальных достижений во благо национальной команды и своей страны. Это нужно уважать. Это свидетельствует о его несомненной приверженности сборной.
Между прочим, степень самоотдачи игрока, у которого больше всех матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована – если необходимо об этом говорить – в победе над Швейцарией.
Национальная команда – игроки, тренеры и сотрудники федерации – с первого дня привержена мысли о том, чтобы провести лучший чемпионат мира в истории страны», – говорится в заявлении.
- Португальцы разгромили Швейцарию – 6:1.
- Роналду вышел на замену во 2-м тайме.
- Соперник по четвертьфиналу – Марокко.
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