Роналду не угрожал уехать из сборной Португалии. Федерация опровергла новость

Федерация футбола Португалии выступила с заявлением по поводу капитана национальной сборной Криштиану Роналду.

Сообщалось, что 37-летний футболист грозил уехать из расположения команды в Катаре, когда узнал, что не выйдет в старте на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией.

«Капитан сборной Португалии Роналду ни разу не угрожал покинуть расположение команды во время чемпионата мира в Катаре.

Он каждый день добивается уникальных достижений во благо национальной команды и своей страны. Это нужно уважать. Это свидетельствует о его несомненной приверженности сборной.

Между прочим, степень самоотдачи игрока, у которого больше всех матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована – если необходимо об этом говорить – в победе над Швейцарией.

Национальная команда – игроки, тренеры и сотрудники федерации – с первого дня привержена мысли о том, чтобы провести лучший чемпионат мира в истории страны», – говорится в заявлении.

Португальцы разгромили Швейцарию – 6:1.

Роналду вышел на замену во 2-м тайме.

Соперник по четвертьфиналу – Марокко.

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