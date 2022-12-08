Роналду грозил уехать из сборной Португалии, когда узнал, что не выйдет в старте на матч со Швейцарией (Record)

Никому он уже грозить не может! Ни в сборной, ни европейским клубам!
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду был крайне недоволен решением тренерского штаба оставить его в запасе на игру 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.
По информации Record, когда 37-летний футболист узнал, что не выйдет в стартовом составе, грозил уехать из расположения национальной команды.
Однако спустя некоторое время нападающий успокоился и пришел к выводу, что еще может помочь команде.
- Португальцы разгромили Швейцарию – 6:1.
- Роналду вышел на замену во 2-м тайме.
- Соперник по четвертьфиналу – Марокко.
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