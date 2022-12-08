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  • Роналду грозил уехать из сборной Португалии, когда узнал, что не выйдет в старте на матч со Швейцарией (Record)

Роналду грозил уехать из сборной Португалии, когда узнал, что не выйдет в старте на матч со Швейцарией (Record)

8 декабря 2022, 11:50
14

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду был крайне недоволен решением тренерского штаба оставить его в запасе на игру 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.

По информации Record, когда 37-летний футболист узнал, что не выйдет в стартовом составе, грозил уехать из расположения национальной команды.

Однако спустя некоторое время нападающий успокоился и пришел к выводу, что еще может помочь команде.

  • Португальцы разгромили Швейцарию – 6:1.
  • Роналду вышел на замену во 2-м тайме.
  • Соперник по четвертьфиналу – Марокко.

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Источник: Record
Чемпионат мира Португалия Швейцария Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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Дядя Серёжа
1670490944
А почему он в короне не играет, я бы на его месте обиделся.
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ARSteven89
1670490964
Никому он уже грозить не может! Ни в сборной, ни европейским клубам!
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AZ
1670492610
У него не футбольный климакс, а походу настоящий...
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Not angry fan
1670492790
Ну, не грозился бы, а взял да уехал, никто бы и не заметил. Большое дело... Вспомните интервью Сантуша, когда они взяли чемпионство. Он ещё тогда заметил, что Рон внёс вклад не больше, чем другие игроки. Кстати, все помнят, что Рон тогда, практически, вообще нифига не забивал, а в финале заменился в начале матча. Нельзя жить былыми успехами, если уже пришло время сменить ритм жизни.
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Красногорск_Фан
1670495969
Прямо конкурс по заказу глейзеров. Какую бы еще куйню вбросить про Роналду 5-й раз за день.
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САНЁК17
1670499176
Брехня
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Fialet
1670500302
Человека давят по указке влиятельных кругов, он это понимает, поэтому нервничает, и игра не идёт. А тут налетели как шакалы.
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