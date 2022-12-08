Роналду грозил уехать из сборной Португалии, когда узнал, что не выйдет в старте на матч со Швейцарией (Record)

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду был крайне недоволен решением тренерского штаба оставить его в запасе на игру 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.

По информации Record, когда 37-летний футболист узнал, что не выйдет в стартовом составе, грозил уехать из расположения национальной команды.

Однако спустя некоторое время нападающий успокоился и пришел к выводу, что еще может помочь команде.

Португальцы разгромили Швейцарию – 6:1.

Роналду вышел на замену во 2-м тайме.

Соперник по четвертьфиналу – Марокко.

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