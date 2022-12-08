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    Роналду грозил уехать из сборной Португалии, когда узнал, что не выйдет в старте на матч со Швейцарией (Record)

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду был крайне недоволен решением тренерского штаба оставить его в запасе на игру 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.

    По информации Record, когда 37-летний футболист узнал, что не выйдет в стартовом составе, грозил уехать из расположения национальной команды.

    Однако спустя некоторое время нападающий успокоился и пришел к выводу, что еще может помочь команде.

    • Португальцы разгромили Швейцарию – 6:1.
    • Роналду вышел на замену во 2-м тайме.
    • Соперник по четвертьфиналу – Марокко.

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    Источник: Record

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1119

      ARSteven89 26 минут назад

      Никому он уже грозить не может! Ни в сборной, ни европейским клубам!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5250

      Дядя Серёжа 26 минут назад

      А почему он в короне не играет, я бы на его месте обиделся.

      0
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