Португалия – Швейцария: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 6 декабря

Сборные Португалии и Швейцарии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 6 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Португальцы выиграли группу H, набрав шесть очков (две победы, одно поражение). Швейцария заняла второе место в группе G: две победы, одно поражение.
Команды играли друг с другом 15 раз в истории: шесть побед Португальцев, четыре ничьих, пять раз выиграли швейцарцы.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: обе забьют – да
Где смотреть матч Португалия – Швейцария
Стартовые составы на матч Португалия – Швейцария
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Источник: «Бомбардир»