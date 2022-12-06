Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Португалия – Швейцария: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 6 декабря

    Сборные Португалии и Швейцарии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 6 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Португальцы выиграли группу H, набрав шесть очков (две победы, одно поражение). Швейцария заняла второе место в группе G: две победы, одно поражение.

    Команды играли друг с другом 15 раз в истории: шесть побед Португальцев, четыре ничьих, пять раз выиграли швейцарцы.

    Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матч

    Коэффициенты:

    • Победа Португалии – 1.90
    • Ничья – 3.50
    • Победа Швейцарии – 4.70

    Рекомендуемая ставка: обе забьют – да

    Где смотреть матч Португалия – Швейцария

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11