Португалия – Швейцария: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 6 декабря

Сборные Португалии и Швейцарии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 6 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Португальцы выиграли группу H, набрав шесть очков (две победы, одно поражение). Швейцария заняла второе место в группе G: две победы, одно поражение.

Команды играли друг с другом 15 раз в истории: шесть побед Португальцев, четыре ничьих, пять раз выиграли швейцарцы.

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Коэффициенты:

Победа Португалии – 1.90

Ничья – 3.50

Победа Швейцарии – 4.70

Рекомендуемая ставка: обе забьют – да

Где смотреть матч Португалия – Швейцария

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