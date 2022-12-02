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    Энрике объяснил, почему Испания пропустила 2 мяча от Японии за 3 минуты

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Японии (1:2) в матче ЧМ-2022 и два пропущенных мяча за три минуты.

    «В первые пять минут второго тайма у нас была паника. Японцы забили нам дважды и могли забить еще столько же. Когда такой команде, как Япония, нечего терять, выясняется, что она может летать по полю как истребитель. После этой пятиминутки все успокоилось.

    Концовка получилась сложной, потому что соперник хорошо закрылся на своей половине поля. Япония заняла первое место в нашей группе и заслужила это, но я зол. Я хотел, чтобы мы были первыми», — сказал Энрике.

    • Испания вышла из группы со второго места.
    • В 1/8 финала испанцы сыграют с Марокко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1639

      jek718875 1 час назад

      Энрике сказал, жаль,что не вышли с первого места,в 1/8 отдрючили бы Бразилию

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      Рейтинг: +13

      FC Hollywood fan 1 час назад

      Энрике: просто не хотели выходить на Бразилию

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