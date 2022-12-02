Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Испанец Родри побил два рекорда ЧМ в матче с Японией

    Испания проиграла Японии со счетом 1:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Полузащитник испанской сборной Родри в этом матче обновил сразу два рекорда чемпионата мира:

    • по количеству передач за игру – 215;
    • по числу точных пасов – 204.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Родри: все об игроке на ЧМ-2022

    Новости сборной Испании на ЧМ-2022

    Новости сборной Японии на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Рианчо: «Испанцы напоминают сборную России: могут разгромить фаворита и проиграть аутсайдеру» 1
    Мостовой считает, что Испания могла намеренно проиграть Японии 7
    Энрике объяснил, почему Испания пропустила 2 мяча от Японии за 3 минуты 4
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14074

      playsh 2 часа назад

      Два рекорда с Японией побил,но в трусы всё же наложил.Впрочем,как и вся Испания...
      Браво за игру,страна восходящего солнца!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11