Испанец Родри побил два рекорда ЧМ в матче с Японией

Испания проиграла Японии со счетом 1:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Полузащитник испанской сборной Родри в этом матче обновил сразу два рекорда чемпионата мира:

по количеству передач за игру – 215;

по числу точных пасов – 204.

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