Испанец Родри побил два рекорда ЧМ в матче с Японией

Два рекорда с Японией побил,но в трусы всё же наложил.Впрочем,как и вся Испания...
Браво за игру,страна восходящего солнца!!!
Испания проиграла Японии со счетом 1:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Полузащитник испанской сборной Родри в этом матче обновил сразу два рекорда чемпионата мира:
- по количеству передач за игру – 215;
- по числу точных пасов – 204.
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