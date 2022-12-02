Рианчо: «Испанцы напоминают сборную России: могут разгромить фаворита и проиграть аутсайдеру»

вот лижит и лижит ,когда в последний раз сборная обыгрывала фаворита?
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу Японии над Испанией (2:1) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
«Это был плохой матч сборной Испании. Команда Луиса Энрике была на грани вылета. Чем-то испанцы напоминают сборную России: могут разгромить соперника, сыграть в качественный футбол с фаворитом и неожиданно проиграть аутсайдеру. Благо, мы, испанцы, такие же фартовые, как и русские.
Команда Луиса Энрике способна на многое. Надеюсь, футболисты исправят свои ошибки и выйдут более заряженными и замотивированными на матч 1/8 против Марокко», — сказал Рианчо.
- Япония вышла из группы с первого места.
- В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.
- Испанцы стали вторыми и сыграют в 1/8 финала с хорватами.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира