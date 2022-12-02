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    Рианчо: «Испанцы напоминают сборную России: могут разгромить фаворита и проиграть аутсайдеру»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу Японии над Испанией (2:1) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    «Это был плохой матч сборной Испании. Команда Луиса Энрике была на грани вылета. Чем-то испанцы напоминают сборную России: могут разгромить соперника, сыграть в качественный футбол с фаворитом и неожиданно проиграть аутсайдеру. Благо, мы, испанцы, такие же фартовые, как и русские.

    Команда Луиса Энрике способна на многое. Надеюсь, футболисты исправят свои ошибки и выйдут более заряженными и замотивированными на матч 1/8 против Марокко», — сказал Рианчо.

    • Япония вышла из группы с первого места.
    • В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.
    • Испанцы стали вторыми и сыграют в 1/8 финала с хорватами.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +798

      г.Онега 36 минут назад

      вот лижит и лижит ,когда в последний раз сборная обыгрывала фаворита?

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