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    ФИФА показала доказательство, что мяч перед голом Японии не покинул поле

    Пресс-служба ФИФА опубликовала фрагмент работы технических камер во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Японии и Испании (2:1).

    Они показывают картинку, что перед победным голом Японии мяч лицевую линию не пересек.

    • Победа позволила Японии выйти в плей-офф.
    • Матч в поле судил Виктор Гомес из ЮАР.
    • Плей-офф ЧМ-2022 стартует завтра

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    Новости сборной Японии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Японии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: твиттер ФИФА

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1643

      jek718875 1 час назад

      Брехня!!!

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      Рейтинг: +4132

      mutabor0992 1 час назад

      Пусть верблюдоЙопы эти доказательства засунут себе в ...Первое.Почему не сразу предоставили?Мультик рисовали.Второе.Во время матча повтор был совсем другой.

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      Рейтинг: +179

      teodogat 2 часа назад

      А когда по телеку показывали, там промежуток между мячом и линией был даже маленький...

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      Рейтинг: +461

      Андреич 2 часа назад

      Что-то не первом снимке не вижу синего газона.
      И кромка поля шириной с пол-мяча, а не 4 см, как на "доказательстве" ФИФА.

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      Рейтинг: +386

      saf05 2 часа назад

      А где нога бьющего, это что за картинка ???Можно остановить кадр до удара

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      Рейтинг: +7805

      nik55 > saf05 1 час назад

      они не ногами а руками играют

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      Рейтинг: +1475

      zarsm 2 часа назад

      Чисто маразм, скоро по травинкам будут определять, и оффсайды по волосам на руках будут смотреть

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