ФИФА показала доказательство, что мяч перед голом Японии не покинул поле

Пресс-служба ФИФА опубликовала фрагмент работы технических камер во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Японии и Испании (2:1).

Они показывают картинку, что перед победным голом Японии мяч лицевую линию не пересек.

Победа позволила Японии выйти в плей-офф.

Матч в поле судил Виктор Гомес из ЮАР.

Плей-офф ЧМ-2022 стартует завтра

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