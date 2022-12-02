ФИФА показала доказательство, что мяч перед голом Японии не покинул поле

Пресс-служба ФИФА опубликовала фрагмент работы технических камер во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Японии и Испании (2:1).
Они показывают картинку, что перед победным голом Японии мяч лицевую линию не пересек.
- Победа позволила Японии выйти в плей-офф.
- Матч в поле судил Виктор Гомес из ЮАР.
- Плей-офф ЧМ-2022 стартует завтра
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Новости сборной Японии по футболу на ЧМ-2022
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Источник: твиттер ФИФА