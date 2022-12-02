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  • ФИФА показала доказательство, что мяч перед голом Японии не покинул поле

ФИФА показала доказательство, что мяч перед голом Японии не покинул поле

2 декабря 2022, 20:47
12

Пресс-служба ФИФА опубликовала фрагмент работы технических камер во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Японии и Испании (2:1).

Они показывают картинку, что перед победным голом Японии мяч лицевую линию не пересек.

  • Победа позволила Японии выйти в плей-офф.
  • Матч в поле судил Виктор Гомес из ЮАР.
  • Плей-офф ЧМ-2022 стартует завтра

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Источник: твиттер ФИФА
Чемпионат мира Испания. Примера Япония Испания
Комментарии (12)
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zarsm
1670003409
Чисто маразм, скоро по травинкам будут определять, и оффсайды по волосам на руках будут смотреть
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saf05
1670004203
А где нога бьющего, это что за картинка ???Можно остановить кадр до удара
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Андреич
1670004574
Что-то не первом снимке не вижу синего газона. И кромка поля шириной с пол-мяча, а не 4 см, как на "доказательстве" ФИФА.
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teodogat
1670004666
А когда по телеку показывали, там промежуток между мячом и линией был даже маленький...
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mutabor0992
1670006154
Пусть верблюдоЙопы эти доказательства засунут себе в ...Первое.Почему не сразу предоставили?Мультик рисовали.Второе.Во время матча повтор был совсем другой.
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jek718875
1670006766
Брехня!!!
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Мася_1989
1670015137
Какой же бред... А если бы так за линию ворот, гол бы тоже не защитали?
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Lilipyt
1670016889
Пересечение мяча определяют датчики, а не видео с камер наблюдения. Повтор был с камеры которая снимала под углом и поэтому кажется что мяч вышел и даже виден миллилитровый просвет. Но если смотреть с верху над мячом будет иная картина. Вы датчики не нае... так что спорить бесполезно. Единственное то что вызывает недоумение это долго предоставление доказательств верного решения из за которого идет сыр сбор.
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