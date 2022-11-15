Тренер сборной Испании Энрике будет вести стримы во время ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике анонсировал трансляции из Дохи, где его команда будет базироваться в период чемпионата мира.

«Я вступаю в дело. Решил сообщить вам, что стал стримером. Буду вести трансляции в течение всего времени, пока мы будем в Дохе.

Идея состоит в том, чтобы установить прямые и спонтанные отношения с болельщиками», – сказал Энрике.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

С итоговым составом сборной можно ознакомиться здесь.

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