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    Тренер сборной Испании Энрике будет вести стримы во время ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике анонсировал трансляции из Дохи, где его команда будет базироваться в период чемпионата мира.

    «Я вступаю в дело. Решил сообщить вам, что стал стримером. Буду вести трансляции в течение всего времени, пока мы будем в Дохе.

    Идея состоит в том, чтобы установить прямые и спонтанные отношения с болельщиками», – сказал Энрике.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
    • С итоговым составом сборной можно ознакомиться здесь.

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    Источник: Football Espana

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