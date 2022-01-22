Тренер сборной России Писарев и экс-игрок самарцев Яковлев посетили матч «Крылья Советов» – «Целе»

Николай Писарев, тренер сборной России, побывал на товарищеском матче «Крыльев Советов» против словенского «Целе» (1:1). Он встретился с главным тренером самарцев Игорем Осинькиным.

Также на игре присутствовал бывший игрок самарцев Павел Яковлев. Он сейчас выступает за казахстанский «Кызылжар».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин работает в ОАЭ, где также тренируются клубы РПЛ.

работает в ОАЭ, где также тренируются клубы РПЛ. Россияне готовятся к стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).

Писарев тренирует россиян с прошлого года.

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