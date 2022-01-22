Карпин посетил матч «Зенит» – «Ботев». На нем игроки подрались

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил товарищеский матч «Зенита» против болгарского «Ботева» (2:2). Встреча состоялась в ОАЭ.
На прошлой неделе Карпин работал в Испании, где встретился с игроками «Локомотива».
- На матче «Зенит» – «Ботев» случилась драка игроков.
- Карпин готовится к стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).
- Он возглавляет сборную с прошлого года.
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Источник: твиттер «Зенита»