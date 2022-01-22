Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Карпин посетил матч «Зенит» – «Ботев». На нем игроки подрались

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил товарищеский матч «Зенита» против болгарского «Ботева» (2:2). Встреча состоялась в ОАЭ.

    На прошлой неделе Карпин работал в Испании, где встретился с игроками «Локомотива».

    • На матче «Зенит» – «Ботев» случилась драка игроков.
    • Карпин готовится к стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).
    • Он возглавляет сборную с прошлого года.

    Карпин – о готовности Дзюбы пойти навстречу в вопросе со сборной: «Странная формулировка»

    Источник: твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:32
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10993

      Вомбат 48 секунд назад

      На кого же там мог смотреть Карпин, если из россиян в том матче играли только Дзюба да Оздоев. На Кузнецова? На Бязрова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      кaстрюлька 28 минут назад

      Чего ещё было ожидать от немытых маргиналов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20239

      JTherry 42 минуты назад

      пока бомжи с болгарами разборки на поле страивали, Азмун переполз тихой сапой в Байер, изменив рукаке...) летом уйдет свободным агентом...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5581

      R_a_i_n 45 минут назад

      Вроде Бариос не поделил что-то там, а петушился Зюба больше всех.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13159

      Cleaner 49 минут назад

      Валера к Дзюбе прощения просить приезжал...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Каменный стояк 1 час назад

      Как только Газовик играет с "посторонними судьями", так тут же обсирается)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      кaстрюлька > Каменный стояк 1 час назад

      это даже не газовик, а помойный газенвАген

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Каменный стояк > кaстрюлька 39 минут назад

      Это гавно можно по разному называть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2592

      Enter2006 2 часа назад

      И что он там увидел? Что лидер РПЛ не может выиграть у болгар 4ого места и пришлось затевать драку? Вот и вся правда о РПЛ. Где бункерный со своими оценками в каком состоянии Российский футбол??

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +289

      Беспонтий > Enter2006 2 часа назад

      при приступах ентеробиоза
      рекомендовано спринцевание
      чередование красной и белой жидкости

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      кaстрюлька > Беспонтий 2 часа назад

      болеешь ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      кaстрюлька 3 часа назад

      Валера посмотрел на очередное позорище

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12366

      Barmaleushka > кaстрюлька 2 часа назад

      Наверно не захотел смотреть как пищевицкие у ФК Рига опять с помощью арбитра одолевают .

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93171
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68551
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru