Карпин посетил матч «Зенит» – «Ботев». На нем игроки подрались

На кого же там мог смотреть Карпин, если из россиян в том матче играли только Дзюба да Оздоев. На Кузнецова? На Бязрова?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил товарищеский матч «Зенита» против болгарского «Ботева» (2:2). Встреча состоялась в ОАЭ.
На прошлой неделе Карпин работал в Испании, где встретился с игроками «Локомотива».
- На матче «Зенит» – «Ботев» случилась драка игроков.
- Карпин готовится к стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).
- Он возглавляет сборную с прошлого года.
@TeamRussia #ЗенитБотев pic.twitter.com/jMxaoxiwfP— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 22, 2022
Карпин – о готовности Дзюбы пойти навстречу в вопросе со сборной: «Странная формулировка»