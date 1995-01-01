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    Карпин – о готовности Дзюбы пойти навстречу в вопросе со сборной: «Странная формулировка»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не дал конкретного ответа на вопрос о возможном возвращении в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Дзюба в декабре говорил, что готов пойти навстречу в вопросе со сборной. На вас это произвело впечатление?

    – Что это значит?

    – Наверное, хочет снова играть.

    – Ну и я не знаю.

    – Вы не поняли этого заявления?

    – Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там всe видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом.

    – Вероятность, что его вызовут, существует?

    – Каждый должен заниматься своим делом. Футболист – тренироваться и играть, а тренер – тренировать и выбирать игроков.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
    • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии46
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      Рейтинг: +769

      Vitaga 4 часа назад

      нормальная реакция - суперзвезда кочевряжится - мол готов рассмотреть вопрос о своём участии. в какой он будет форме вопрос уже не стоит. видимо теперь уже нет сомнений - зато у тренера вполне адекватный ответ - посмотрим как ты будешь готов. всё правильно и логично

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      Рейтинг: +10079

      ivany4 4 часа назад

      Чем дальше в лес, тем крепчает и матереет Валера! Молодец!!
      Судя по дебильным вопросам источника(срач тв), спортивной журналистике приходит кирдык. А какие еще вопросы могут быть у таких "знатоков" футбола.))
      То что дрочер положил на голубого льва и на "земляного червяка" это дело, скажем так, внутреннее, домашнее. Но Валера приглашает игроков играть, а не языком молотить. И видимо он оказался прав. Даже по последним отзывам сборников - атмосфера в сборной настраивает на игру и результат.
      Дрочер думает что самый умный и хитрый, а оказывается самым тупым и дешевым простаком. Он еще не задействовал главный козырь - коллективное обращение в РФС общества любителей дрочера.))

      3
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      Рейтинг: +2592

      Enter2006 4 часа назад

      Дзюба, хренасе, павлин нашёлся. Тебя же вызывали в сборную, но ты сам отказался. А теперь: "готов пойти навстречу"? Ты что, Миллер чтоль или бункерный решать когда тебе удобно? Удачи в Зените!

      4
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      Рейтинг: +6280

      BarStep 5 часов назад

      Простота - хуже воровства..
      Тренируй что собрал Валерик..
      Тренируйся сам..
      А то ждёт тебя фиаско:
      – Вас интересует, что происходит в сборной Польши?
      – Интересует. К чему нам готовиться, под кого готовиться? Ничего непонятно.

      А и да,
      жребий уже кинул, кто на эти разы наденет "просто тряпочка" ??

      Ну и дебил же, прости меня Господи..

      0
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      Рейтинг: +166

      renepjd 5 часов назад

      Почему то все вспоминают видосик про дроч, а не, например, про то, как он по просьбе пацана с трибуны кабанчиком метнулся в раздевалку за чьей-то футболкой.
      В любом случае, он лучший нап в России сейчас.

      0
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      Рейтинг: +13748

      Hektor 84 5 часов назад

      Валера спасибо тебе! За то что дрочера выставил из сборной. А то он в сборную ездил как на прогулку. Хорошо играет или плохо он в составе стабильно. В итоге карликам два года закатит и всё он герой и спаситель нации, тупые улыбочки, такие же шуточки. А в играх с даже не то что грандами, с середняками обсирается! Ходит пешком в центральном круге, пока наша сборная отбивается. Еще и сам себя закапывает своими интервью в стиле обиженки.

      7
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      Рейтинг: +13159

      Cleaner > Hektor 84 2 часа назад

      Поблагодарите Валеру еще за ущербную игру нашей сборной и за позорное непопадание на ЧМ!!!...))) Гы. Гы-гы..

      0
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      Рейтинг: +273

      КУКУШКА 5 часов назад

      Не нужно дрочильника в сборную брать! А то и там будет ролевые игры устраивать))) Пускай со своей Иранской звездочкой играется))))))

      6
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      Рейтинг: +936

      SuperNils 6 часов назад

      Надо было ответить "когда перестанет выкладывать в Интернет свою дрочку, тогда я его вызову в сборную".

      6
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      Рейтинг: +465

      klimovich 6 часов назад

      Возможно, Карпину стоило ответить, что он может пойти на встречу Дзюбе и рассмотреть возвращение Дзюбы в Спартак.

      2
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      Рейтинг: +24163

      vladimir-7 7 часов назад

      А. Дзюбе надо забыть о Карпине и переждать рассматривать вопрос об игре в сборной, а вот скоро Карпиина выкинут из сборной и новый тренер вернется к кандидатуре Дзюбы, другого нападающего в существующей схеме игры нет, а для новой схемы нужен настоящий и умный тренер, а не этот, прости Господи, злопамятный придурок, не способный, даже, ответить на вопросы журналистов. У него на любой вопрос, свой вопрос.

      5
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      Рейтинг: +48540

      MaxRnD > vladimir-7 6 часов назад

      Новый тренер - это Березуцкий что ли ?

      7
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      Рейтинг: +24163

      vladimir-7 > MaxRnD 6 часов назад

      Предвзято смотришь.

      2
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      Рейтинг: +273

      КУКУШКА > vladimir-7 5 часов назад

      Нормальный адекватный тренер рукаку не возьмет!!! Но тебе не понять этого!
      Подлезнул бомжарни?

      6
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      Рейтинг: +13748

      Hektor 84 > vladimir-7 5 часов назад

      Перечисли настоящих и умных тренеров с российским паспортом. Ты и клитор два недоумка школяра.

      5
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      Рейтинг: +24163

      vladimir-7 > КУКУШКА 40 минут назад

      Хватит подтверждать, что ты дурак, итак это всем ясно.

      0
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      Рейтинг: +24163

      vladimir-7 > Hektor 84 37 минут назад

      Свиньи вообще не способны соображать, тупые.

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