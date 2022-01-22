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  • Карпин – о готовности Дзюбы пойти навстречу в вопросе со сборной: «Странная формулировка»

Карпин – о готовности Дзюбы пойти навстречу в вопросе со сборной: «Странная формулировка»

22 января 2022, 12:58
37

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не дал конкретного ответа на вопрос о возможном возвращении в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Дзюба в декабре говорил, что готов пойти навстречу в вопросе со сборной. На вас это произвело впечатление?

– Что это значит?

– Наверное, хочет снова играть.

– Ну и я не знаю.

– Вы не поняли этого заявления?

– Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там всe видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом.

– Вероятность, что его вызовут, существует?

– Каждый должен заниматься своим делом. Футболист – тренироваться и играть, а тренер – тренировать и выбирать игроков.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
  • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1642845978
Дзюбило своей формулировкой, показал еще раз какое он гавно....
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insider_retro
1642846437
Все подобные разговоры о готовности персонажа, сводятся к нежеланию Карпина обсуждать эту тему... Те, кто желают конкретики, будут стабильно получать очередную порцию порожняка...
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mamba9090909
1642847775
Дзюбе логичнее было сказать - Готов играть за сборную, если пригласят. А тут, либо он ляпнул, либо журналисты так сформулировали.
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nik55
1642849441
бревно в сборной не нужно
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DOCTOR PENALTY
1642850527
Если вы будете загонять нас в угол своими тупыми вопросами, то мы будем загонять вас в угол тупыми ответами.
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vladimir-7
1642851051
А. Дзюбе надо забыть о Карпине и переждать рассматривать вопрос об игре в сборной, а вот скоро Карпиина выкинут из сборной и новый тренер вернется к кандидатуре Дзюбы, другого нападающего в существующей схеме игры нет, а для новой схемы нужен настоящий и умный тренер, а не этот, прости Господи, злопамятный придурок, не способный, даже, ответить на вопросы журналистов. У него на любой вопрос, свой вопрос.
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SuperNils
1642854624
Надо было ответить "когда перестанет выкладывать в Интернет свою дрочку, тогда я его вызову в сборную".
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Hektor 84
1642856602
Валера спасибо тебе! За то что дрочера выставил из сборной. А то он в сборную ездил как на прогулку. Хорошо играет или плохо он в составе стабильно. В итоге карликам два года закатит и всё он герой и спаситель нации, тупые улыбочки, такие же шуточки. А в играх с даже не то что грандами, с середняками обсирается! Ходит пешком в центральном круге, пока наша сборная отбивается. Еще и сам себя закапывает своими интервью в стиле обиженки.
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Enter2006
1642859274
Дзюба, хренасе, павлин нашёлся. Тебя же вызывали в сборную, но ты сам отказался. А теперь: "готов пойти навстречу"? Ты что, Миллер чтоль или бункерный решать когда тебе удобно? Удачи в Зените!
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ivany4
1642860239
Чем дальше в лес, тем крепчает и матереет Валера! Молодец!! Судя по дебильным вопросам источника(срач тв), спортивной журналистике приходит кирдык. А какие еще вопросы могут быть у таких "знатоков" футбола.)) То что дрочер положил на голубого льва и на "земляного червяка" это дело, скажем так, внутреннее, домашнее. Но Валера приглашает игроков играть, а не языком молотить. И видимо он оказался прав. Даже по последним отзывам сборников - атмосфера в сборной настраивает на игру и результат. Дрочер думает что самый умный и хитрый, а оказывается самым тупым и дешевым простаком. Он еще не задействовал главный козырь - коллективное обращение в РФС общества любителей дрочера.))
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