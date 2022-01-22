Карпин – о готовности Дзюбы пойти навстречу в вопросе со сборной: «Странная формулировка»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не дал конкретного ответа на вопрос о возможном возвращении в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
– Дзюба в декабре говорил, что готов пойти навстречу в вопросе со сборной. На вас это произвело впечатление?
– Что это значит?
– Наверное, хочет снова играть.
– Ну и я не знаю.
– Вы не поняли этого заявления?
– Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там всe видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом.
– Вероятность, что его вызовут, существует?
– Каждый должен заниматься своим делом. Футболист – тренироваться и играть, а тренер – тренировать и выбирать игроков.
- Дзюба не играет за сборную с июня.
- В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
- Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.
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