Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба дал понять, что готов вернуться в сборную России.

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всe вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную – без всяких подковерных игр.

Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», – сказал игрок.

Дзюба не играет за сборную с июня.

Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.

Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

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