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  • Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает»

Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает»

22 декабря 2021, 11:37
39

Форвард «Зенита» Артем Дзюба дал понять, что готов вернуться в сборную России.

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всe вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную – без всяких подковерных игр.

Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», – сказал игрок.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
  • Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Журналист Карпов: Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную к Карпину

Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (39)
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R_a_i_n
1640163021
Не-не-не. Стоп. Хватит. Этого индивидума к сборной ни под каким соусом. Тошнит от него уже.
Ответить
99-й
1640163171
Кто блин воздух испортил? Опять Бздюба?
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Дядя Серёжа
1640163419
Клоуном был Никулин, царство небесное... не трогай святое своими ручонками, особенно правой.
Ответить
"supermax"
1640164234
И сразу второй вопрос: ты че, клоун, ещё и атмосферу портил?
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alex1951
1640164968
И про клоунов.... Ты являешься ,своего рода ,уникальным явлением ,в этом жанре. Назовем это - клоунадской эксцентрикой : Дрочильно-атмосферный вид. ..........PS Отправляйся ка ты ,на кастинг, в порнофирну BRAZZERS.COM..... ,,Там ждет тебя успех,делить не надо то на всех...ты всех там быстро превзойдешь,в Россию Славу принесешь,,)))
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sochi-2013
1640165960
Краснозадым уже Новый Год наступил. Хотя Н.Г. им столько радости не доставит. Ату!
Ответить
Влад-20
1640166449
Дзюба был клоун на поле, Черчесов на пресс-конференциях, выступали вместе.
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NewLife
1640167587
Скучает по Сан Маринке.
Ответить
Иван Петров 1986
1640167728
Пойми, что ты уже не футболист - ты известный на всю страну дрочун. Какая сборная?
Ответить
NewLife
1640172533
О нет, не клоун - клоун это уважаемая общественно полезная профессия, и называть себя так ты не имеешь права. В русском языке есть много ругательных слов, которые бы тебе подошли, например: мразь)
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