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    Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба дал понять, что готов вернуться в сборную России.

    «Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всe вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную – без всяких подковерных игр.

    Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», – сказал игрок.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
    • Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

    Журналист Карпов: Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную к Карпину

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии26
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      Рейтинг: +390

      Влад-20 16 минут назад

      Дзюба был клоун на поле, Черчесов на пресс-конференциях, выступали вместе.

      1
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      Рейтинг: +7719

      FanatSerj 18 минут назад

      У Дзюбы зимнее обострение?
      Бомбардир, а можно всё интервью ? Или нынче много буков писать не умеют, так вроде и не надо cntr+С и cntr+V - вроде ничего сложного же.

      0
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      Рейтинг: +5829

      sochi-2013 24 минуты назад

      Краснозадым уже Новый Год наступил. Хотя Н.Г. им столько радости не доставит.
      Ату!

      0
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      Рейтинг: +27636

      silver29 24 минуты назад

      ты еще стукач, воришка, сплетник, интриган и просто гнилой человечишко (((( забудь про сборную.

      4
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      Рейтинг: +10401

      alex1951 > silver29 2 минуты назад

      ...Если подобное -имеет подтверждение ,то это по-русски : пе-ре-бор!
      О какой сборной ,тут вообще говорить можно?

      0
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      Рейтинг: +1896

      Niko 26 минут назад

      либо вырванные журналистами из контекста слова, либо бред сумасшедшего.

      0
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      Рейтинг: +55394

      portero 29 минут назад

      Есть предпосылки что и из Зенита тебя попрут...
      Решил на последнем дыхании в сборную прыгнуть, Карпину похоже не очень нужен человек на послндние 15 минут слишком много из-за 15 мин. вывалится дерьма из тебя...

      1
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      Рейтинг: +46

      КУКУШКА 32 минуты назад

      Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает»

      Ну а кто ты???

      А без тебя в сборной намного лучше и игра поменялась,не как в зените играет Сережка Семак все навесы на дзюбу,а толку нет,не ну може с Уфой и НН это прокатывает)))

      2
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      Рейтинг: +10401

      alex1951 40 минут назад

      И про клоунов....
      Ты являешься ,своего рода ,уникальным явлением ,в этом жанре.
      Назовем это - клоунадской эксцентрикой : Дрочильно-атмосферный вид.
      ..........PS Отправляйся ка ты ,на кастинг, в порнофирну BRAZZERS.COM.....
      ,,Там ждет тебя успех,делить не надо то на всех...ты всех там быстро превзойдешь,в Россию Славу принесешь,,)))

      4
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      Рейтинг: +5829

      sochi-2013 > alex1951 29 минут назад

      Не завидуй! Нормальные мужики такое видео не смотрят, а таким как ты, тоже не следует. Видать комплекс неполноценности, после просмотра, развился.
      Но ты не одинок. Вот уже двое присоединились. Жди еще ущербных.

      0
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      Рейтинг: +27636

      silver29 > sochi-2013 22 минуты назад

      Заметь секснаклонности дзюбы Карпина не интересуют, а вот его завышенная самооценка и неприятный душок поставили на нем жирную кляксу.

      2
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      Рейтинг: +5829

      sochi-2013 > silver29 15 минут назад

      Ты прав, "завышенная самооценка и неприятный душок поставили на нем жирную кляксу." На Карпине. Теперь его и в Ростов не возьмут.

      0
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      Рейтинг: +10401

      alex1951 > sochi-2013 10 минут назад

      Ты ,дядя, видать .у себя в Сочах перегрелся)))
      Так рьяно защищать опального Дзюбу ,может только ,,сексуальный партнер,, ......Но ты не обижайся ,всяко бывает,, .....
      с вас получится ,,отличная парочка TWIX,, Пиши исчо,высри всю свою желчь.....

      1
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      ...
      Рейтинг: +27636

      silver29 > sochi-2013 10 минут назад

      Ты крайне ангажирован ((( Карпин ни чуть не хуже Семака или Федотова, я что-то не припомню что их приглашали на тренерскую в Европу, только в РПЛ бабло пилить умеют а так серость.

      0
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      Рейтинг: +18232

      derrik2000 41 минуту назад

      Уж лучше бы ты, паря, молчал.
      Я, например. даже не помню таких эпитетов в адрес полена, но теперь, благодаря ему, буду знать. ))

      Всё таки "профессиональный спортсмен" - это особое психическое состояние, и место такому только в госдурке. ))

      3
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      Рейтинг: +8729

      "supermax" 53 минуты назад

      И сразу второй вопрос: ты че, клоун, ещё и атмосферу портил?

      10
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      Рейтинг: +10401

      alex1951 > "supermax" 35 минут назад

      Хорошо подмечено ....
      Кто бы мог подумать....)))

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