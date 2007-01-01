Журналист Карпов: Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную к Карпину

неужели вы поверили какому то журналисту? по сути в погоне за сенсацией такие типы пишут любой бред. потом зная отношения между тем же слуцким и карпиным трудно поверить в такую версию. так и черчесов как бы плохо он не думал о карпине и хоть он и шизофреник - опуститься до такой рекомендации тоже очень сомнительно. этого журналюгу в деготь и перья
Бывшие тренеры сборной России Станислав Черчесов и Леонид Слуцкий отговорили нападающего «Зенита» Артема Дзюбу от игры за национальную команду при Валерии Карпине.
По информации журналиста Ивана Карпова, после получения вызова на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 Дзюба общался с Черчесовым и Слуцким, которые отговорили его ехать в сборную.
В итоге Дзюба отказался от вызова на матчи со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), сославшись на неоптимальную форму.
- Дзюба не играет за сборную с июня.
- Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.