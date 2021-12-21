Журналист Карпов: Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную к Карпину

Бывшие тренеры сборной России Станислав Черчесов и Леонид Слуцкий отговорили нападающего «Зенита» Артема Дзюбу от игры за национальную команду при Валерии Карпине.

По информации журналиста Ивана Карпова, после получения вызова на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 Дзюба общался с Черчесовым и Слуцким, которые отговорили его ехать в сборную.

В итоге Дзюба отказался от вызова на матчи со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), сославшись на неоптимальную форму.