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    Журналист Карпов: Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную к Карпину

    Бывшие тренеры сборной России Станислав Черчесов и Леонид Слуцкий отговорили нападающего «Зенита» Артема Дзюбу от игры за национальную команду при Валерии Карпине.

    По информации журналиста Ивана Карпова, после получения вызова на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 Дзюба общался с Черчесовым и Слуцким, которые отговорили его ехать в сборную.

    В итоге Дзюба отказался от вызова на матчи со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), сославшись на неоптимальную форму.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 20:48
    Комментарии19
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      Рейтинг: +556

      Vitaga 30 минут назад

      неужели вы поверили какому то журналисту? по сути в погоне за сенсацией такие типы пишут любой бред. потом зная отношения между тем же слуцким и карпиным трудно поверить в такую версию. так и черчесов как бы плохо он не думал о карпине и хоть он и шизофреник - опуститься до такой рекомендации тоже очень сомнительно. этого журналюгу в деготь и перья

      0
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      Рейтинг: +4856

      rash1959 31 минуту назад

      Пора бы уже привлекать к ответу за правду-неправду этих околофутбольных прохвостов.
      Статья 128.1 Уголовного кодекса РФ определяет клевету как распространение заведомо ложных сведений .... ..... либо лишением свободы на срок до пяти лет.

      0
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      Рейтинг: +584

      Soccerdealer63 34 минуты назад

      От лица всей футбольной общественности выражаю глубокую признательность товарисчам Слуцкому и Черчесову за оказанную своевременную помощь на разгрузке дров!))

      3
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      Рейтинг: +23538

      vladimir-7 34 минуты назад

      Оба тренера хорошо знают отношение Карпина к Дзюбе, особенно
      Черчесов, работавший с Карпиным в клубе, могли ПОСОВЕТОВАТЬ
      Дзюбе (а не отговорить его) не связываться ему с мстительным и злопамятным Карпиным.

      1
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      Рейтинг: +4841

      polt 38 минут назад

      Интрижки мадридского двора...

      0
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      Рейтинг: +4584

      R_a_i_n 49 минут назад

      Это саботаж. Считаю, что эти два индивидума должны быть отстранены от Российского футбола до конца жизни. При условии если это правда. Если это неправда, Карпова лишить акредитации за заведомо ложные доносения. Наш футбол нужно очищать от дармоедов.

      7
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      Рейтинг: +48205

      MaxRnD 1 час назад

      Если правда оно, ну, хотя бы на треть, - остается одно: только лечь помереть...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3470

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Интересно будет прочитать, а что сам Слуцкий и сам Черчесов ответят журналисту Карпову? Если слова Карпова, хоть на 70% правдоподобны???? То мне и стыдно за и противно от этой троицы (Дзюба,Черчесов, Слуцкий). Значит для некоторых людей слово честь и слово Родина глубоко в "закромах Родины".

      5
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      Рейтинг: +3467

      general.lizyukov > Кузьмич на трибуне 54 минуты назад

      С чего им быть правдоподобными? Ему кто-то из этих троих лично рассказал? Если дзюба, то тому веры вообще никакой. А два тренера с опытом такой х.нёй просто не занимаются.
      Кто такой вообще этот карпов, откуда инфу берёт? Глюки ловит?

      2
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      Рейтинг: +23538

      vladimir-7 > general.lizyukov 30 минут назад

      Карпов и Карпин – поджигатели.

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      Рейтинг: +75

      кaстрюлька > vladimir-7 17 минут назад

      Иди удила соси, дурачина простатитная

      0
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      Рейтинг: +14330

      KLIM777 1 час назад

      пусть заканчивает карьеру утырок

      3
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      Рейтинг: +19342

      JTherry 1 час назад

      предполагаю, из-за этого поста может быть много срача и, если это так, то оба "тренера" - интриганы недоделанные...(

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