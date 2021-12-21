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  • Журналист Карпов: Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную к Карпину

Журналист Карпов: Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную к Карпину

21 декабря 2021, 20:48
29

Бывшие тренеры сборной России Станислав Черчесов и Леонид Слуцкий отговорили нападающего «Зенита» Артема Дзюбу от игры за национальную команду при Валерии Карпине.

По информации журналиста Ивана Карпова, после получения вызова на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 Дзюба общался с Черчесовым и Слуцким, которые отговорили его ехать в сборную.

В итоге Дзюба отказался от вызова на матчи со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), сославшись на неоптимальную форму.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Слуцкий Леонид Черчесов Станислав Карпин Валерий
Комментарии (29)
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insider_retro
1640109379
Если это так или близко к истине, то на сколько же это гадко... Нимб над головой Стаса заиграет уже другими красками... Да и Лёня, похоже, тоже проявил себя с ненужной стороны... Так становятся нерукопожатыми...
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Кузьмич на трибуне
1640109823
Интересно будет прочитать, а что сам Слуцкий и сам Черчесов ответят журналисту Карпову? Если слова Карпова, хоть на 70% правдоподобны???? То мне и стыдно за и противно от этой троицы (Дзюба,Черчесов, Слуцкий). Значит для некоторых людей слово честь и слово Родина глубоко в "закромах Родины".
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MaxRnD
1640110104
Если правда оно, ну, хотя бы на треть, - остается одно: только лечь помереть...
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R_a_i_n
1640111311
Это саботаж. Считаю, что эти два индивидума должны быть отстранены от Российского футбола до конца жизни. При условии если это правда. Если это неправда, Карпова лишить акредитации за заведомо ложные доносения. Наш футбол нужно очищать от дармоедов.
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vladimir-7
1640112195
Оба тренера хорошо знают отношение Карпина к Дзюбе, особенно Черчесов, работавший с Карпиным в клубе, могли ПОСОВЕТОВАТЬ Дзюбе (а не отговорить его) не связываться ему с мстительным и злопамятным Карпиным.
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Soccerdealer63
1640112208
От лица всей футбольной общественности выражаю глубокую признательность товарисчам Слуцкому и Черчесову за оказанную своевременную помощь на разгрузке дров!))
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Vitaga
1640112432
неужели вы поверили какому то журналисту? по сути в погоне за сенсацией такие типы пишут любой бред. потом зная отношения между тем же слуцким и карпиным трудно поверить в такую версию. так и черчесов как бы плохо он не думал о карпине и хоть он и шизофреник - опуститься до такой рекомендации тоже очень сомнительно. этого журналюгу в деготь и перья
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DOCTOR PENALTY
1640114633
Черчесов и перепиаренный Слуцкий потенциально запросто могли это сделать, оба интриганы конченые, поэтому многие уже поверили, как бы мы тут не рассуждали. Оба регулярно дают повод в своих нечистоплотных интервью.
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ySS
1640114964
Какую только херню не придумывают "писчие", а развелось их немерено.
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CSKA57
1640119573
Вот же вражины! А у Дзюбы головы своей нет?
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