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    Россия в 1-м раунде стыков ЧМ-2022 может сыграть с Турцией, Чехией и другими сборными

    Известны шесть возможных соперников сборной России по весенним стыковым матчам ЧМ-2022. Это Турция, Норвегия, Шотландия, Финляндия, Северная Македония, Румыния, Австрия, Чехия.

    Итоговый список возможных соперников определится по окончании группового этапа – в среду, 17 ноября.

    В решающем матче группы Россия проиграла Хорватии (0:1), прямую путевку на чемпиона мира получили хорваты.

    • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
    • Последний пропущенный Россией чемпионат мира состоялся в 2010 году.
    • 2021 год для сборной России завершен.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:02
    Комментарии15
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      Рейтинг: +14269

      paracetamol 9 минут назад

      Разве что Финляндию и с. Македонию можем пройти. Где ты, любимая Мальта!

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      Рейтинг: +725

      ARSteven89 14 минут назад

      Подождите оценивать, ещё отбор не закончен, там такая свистопляска может закрутиться при выходе со 2х мест из некоторых групп!!!

      1
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      Рейтинг: +1944

      upiter622 17 минут назад

      Ну и на хрен,подавайте нам Кипра,ну на худой конец Мальту!

      0
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      Рейтинг: +1559

      serglider 32 минуты назад

      Давайте уточним, в 2006 году мы сыграли пройдя отбор, а потом как отрезало! Если бы не домашний ЧМ 2018, то было бы уже 20 лет без мундиалей))) Кто-то еще сомневается, что мы просрем мартовские отборочные матчи с тренеришкой Карпиным?

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      Рейтинг: +725

      ARSteven89 > serglider 5 минут назад

      А кто сыграл в 2006м??? )))

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      Рейтинг: +9852

      knikos 43 минуты назад

      Финляндия ? То есть Украина вылетела окончательно ? По личным встречам ?

      1
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      Рейтинг: +734

      Тони Монтана Б > knikos 36 минут назад

      Итоговый список возможных соперников определится по окончании группового этапа – в среду, 17 ноября.

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      Рейтинг: +2770

      lordmrv > knikos 24 минуты назад

      Очень хотелось бы

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      Рейтинг: +725

      ARSteven89 > knikos 2 минуты назад

      Это расклад на текущий момент!!! До конца отбора нет смысла предполагать.

      0
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      Рейтинг: +3038

      CSKA57 59 минут назад

      В принципе, все команды России по плечу!

      1
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      Рейтинг: +1251

      PUZIAKA > CSKA57 51 минуту назад

      Надеюсь, эти команды в курсе, что они нам по плечу. А то мало ли, вдруг они не знают, возьмут, и разнесут нас по ошибке.

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      Рейтинг: +3038

      CSKA57 > PUZIAKA 8 минут назад

      Если в стыках разнесут, то нечего нам на ЧМ и делать!

      0
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      Рейтинг: +11113

      Cleaner > CSKA57 49 секунд назад

      Австрии проиграют.

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      Рейтинг: +1382

      Alex Y 1 час назад

      Только не Норвегия с их Холандом))

      1
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      Рейтинг: +153

      3meeeD > Alex Y 34 минуты назад

      Холанд не вся команда.Играть с ней можно. ДАЖЕ НА ЛЕГКЕ

      2
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