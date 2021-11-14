Россия в 1-м раунде стыков ЧМ-2022 может сыграть с Турцией, Чехией и другими сборными

Известны шесть возможных соперников сборной России по весенним стыковым матчам ЧМ-2022. Это Турция, Норвегия, Шотландия, Финляндия, Северная Македония, Румыния, Австрия, Чехия.

Итоговый список возможных соперников определится по окончании группового этапа – в среду, 17 ноября.

В решающем матче группы Россия проиграла Хорватии (0:1), прямую путевку на чемпиона мира получили хорваты.