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  • Россия в 1-м раунде стыков ЧМ-2022 может сыграть с Турцией, Чехией и другими сборными

Россия в 1-м раунде стыков ЧМ-2022 может сыграть с Турцией, Чехией и другими сборными

14 ноября 2021, 19:02
17

Известны шесть возможных соперников сборной России по весенним стыковым матчам ЧМ-2022. Это Турция, Норвегия, Шотландия, Финляндия, Северная Македония, Румыния, Австрия, Чехия.

Итоговый список возможных соперников определится по окончании группового этапа – в среду, 17 ноября.

В решающем матче группы Россия проиграла Хорватии (0:1), прямую путевку на чемпиона мира получили хорваты.

  • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
  • Последний пропущенный Россией чемпионат мира состоялся в 2010 году.
  • 2021 год для сборной России завершен.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Уэльс Норвегия Чехия
Комментарии (17)
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Alex Y
1636905833
Только не Норвегия с их Холандом))
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CSKA57
1636905950
В принципе, все команды России по плечу!
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knikos
1636906902
Финляндия ? То есть Украина вылетела окончательно ? По личным встречам ?
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serglider
1636907549
Давайте уточним, в 2006 году мы сыграли пройдя отбор, а потом как отрезало! Если бы не домашний ЧМ 2018, то было бы уже 20 лет без мундиалей))) Кто-то еще сомневается, что мы просрем мартовские отборочные матчи с тренеришкой Карпиным?
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upiter622
1636908435
Ну и на хрен,подавайте нам Кипра,ну на худой конец Мальту!
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ARSteven89
1636908672
Подождите оценивать, ещё отбор не закончен, там такая свистопляска может закрутиться при выходе со 2х мест из некоторых групп!!!
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paracetamol
1636908931
Разве что Финляндию и с. Македонию можем пройти. Где ты, любимая Мальта!
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RUBINTATAR
1636910694
А где Кипр?Хочу Кипр!!!
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lebron777
1636914603
а в стыках по одному матчу будет в плэй - оф или по два с каждым соперником?
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