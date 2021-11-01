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  • Карпин: «У Миранчука не самое лучшее психологическое состояние»

Карпин: «У Миранчука не самое лучшее психологическое состояние»

1 ноября 2021, 21:47
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который получает мало игровой практики на клубном уровне.

«Миранчуку хочется играть больше, как и любому футболисту. Пока он в «Аталанте» играет не так много. Состояние психологическое у него не самое лучшее, но, приезжая в сборную, возможно, он будет играть с ещe большим желанием.

Желание получить здесь какие-то минуты у него огромное. Думаю, никаких проблем не возникнет», – сказал Карпин.

  • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».
  • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
  • Команда Карпина лидирует в группе Н с 19 очками. У хорватов 17 баллов.

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Источник: Ютуб-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия. Серия А Россия Аталанта Миранчук Алексей Карпин Валерий
Комментарии (10)
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portero
1635792564
Давай Валера не ошибись как в первой игре...
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neveldomha
1635794022
Миранчук супер игрок Он же не играет в сильнейшем клубе Италии, а не какой то там Кокорин не играющий в сраной фиоерентине.
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zarsm
1635794053
Гасперини конечно урод... Алексей точно заслуживает больше игрового времени
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DOCTOR PENALTY
1635797357
В сборной всё будет у Миранчука хорошо, Валера умеет выводить из депрессии.
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neveldomha
1635834034
Пожалел Валера Антошку. А кто же мешает Антошке играть в другом клубе, если в Атланте он на кер не нужен? Уверен, что руководство клуба с радостью избавится от балласта, тем более по его личной просьбе.
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ab15488
1635839965
Еще один загрустил. Просто отправьте его на пару месяцев поработать грузчиком, где нибудь в глубинке. Пускай по распределяет бюджет, так чтоб на все хватило, узнает про желтые ценники в магазинах, поездит на маршрутках, подерется с бабками. Ручаюсь, через пару месяцев такой жизни он больше никогда не будет грустить, сидя на лавке в Италии
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zigbert
1635870362
У Миранчука в Аталанте сейчас не лучшие времена. Может покажет уверенную игру в сборной, где игрового времени будет возможно больше.
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житель СПб
1635951537
Теперь я понял задачи сборной! Оказывается - это психологическая помощь грустящим игрокам... Уникально! Ничего против Миранчука не имею, но это - его проблемы. Переносить их в сборную - ни к чему. Карпин опять неправ.
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