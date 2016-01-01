Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Карпин: «У Миранчука не самое лучшее психологическое состояние»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который получает мало игровой практики на клубном уровне.

    «Миранчуку хочется играть больше, как и любому футболисту. Пока он в «Аталанте» играет не так много. Состояние психологическое у него не самое лучшее, но, приезжая в сборную, возможно, он будет играть с ещe большим желанием.

    Желание получить здесь какие-то минуты у него огромное. Думаю, никаких проблем не возникнет», – сказал Карпин.

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».
    • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
    • Команда Карпина лидирует в группе Н с 19 очками. У хорватов 17 баллов.

    Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

    Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России»

    Карпин – о сборной: «В бой идут одни старики. Тюкавин и Агаларов будут под рукой, в молодежке»

    Карпин: «Если Кузяев успеет восстановиться к матчу с Хорватией, мы его вызовем»

    Карпин: «Задача сборной – выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше»

    Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»

    Карпин – о вызове Головина после травмы: «Игроками такого качества мы разбрасываться не можем»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:47
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1160

      zarsm 19 минут назад

      Гасперини конечно урод... Алексей точно заслуживает больше игрового времени

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3495

      neveldomha 19 минут назад

      Миранчук супер игрок Он же не играет в сильнейшем клубе Италии, а не какой то там Кокорин не играющий в сраной фиоерентине.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53757

      portero 43 минуты назад

      Давай Валера не ошибись как в первой игре...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90732
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67962
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru