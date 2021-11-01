Карпин: «У Миранчука не самое лучшее психологическое состояние»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который получает мало игровой практики на клубном уровне.

«Миранчуку хочется играть больше, как и любому футболисту. Пока он в «Аталанте» играет не так много. Состояние психологическое у него не самое лучшее, но, приезжая в сборную, возможно, он будет играть с ещe большим желанием.

Желание получить здесь какие-то минуты у него огромное. Думаю, никаких проблем не возникнет», – сказал Карпин.

В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».

11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.

Команда Карпина лидирует в группе Н с 19 очками. У хорватов 17 баллов.

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