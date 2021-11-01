Карпин: «Задача сборной – выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что перед национальной командой стоит задача выйти на ЧМ-2022.
«Есть задача выйти на чемпионат мира. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Получится в ноябре — будем радостно хлопать в ладоши. Не получится — будем готовиться к мартовским матчам», – сказал Карпин.
- 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
- Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.
- Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.
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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»