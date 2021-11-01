Карпин: «Задача сборной – выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что перед национальной командой стоит задача выйти на ЧМ-2022.

«Есть задача выйти на чемпионат мира. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Получится в ноябре — будем радостно хлопать в ладоши. Не получится — будем готовиться к мартовским матчам», – сказал Карпин.

11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.

Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.

Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России»