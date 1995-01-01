Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Карпин: «Задача сборной – выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что перед национальной командой стоит задача выйти на ЧМ-2022.

    «Есть задача выйти на чемпионат мира. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Получится в ноябре — будем радостно хлопать в ладоши. Не получится — будем готовиться к мартовским матчам», – сказал Карпин.

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.
    • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

    Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

    Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:47
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +904

      SuperNils 3 минуты назад

      Будет вот что: хорватам мы проиграем, а в стыках попадём на какую-нибудь ПортугалиюИспаниюШвейцарию и, естессно, вылетим.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4108

      Semenycch > SuperNils 2 минуты назад

      Браво!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1598

      Enter2006 13 минут назад

      Желаю удачи, чтобы побыстрее вышли на ЧМ!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90732
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67962
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru