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  • Карпин: «Задача сборной – выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше»

Карпин: «Задача сборной – выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше»

1 ноября 2021, 16:47
19

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что перед национальной командой стоит задача выйти на ЧМ-2022.

«Есть задача выйти на чемпионат мира. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Получится в ноябре — будем радостно хлопать в ладоши. Не получится — будем готовиться к мартовским матчам», – сказал Карпин.

  • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
  • Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.
  • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (19)
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Enter2006
1635775081
Желаю удачи, чтобы побыстрее вышли на ЧМ!
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Vitaga
1635776368
чего тут ругаться? мы все хотим увидеть наших на ЧМ. Удачи сборной!
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MaxRnD
1635777471
Валерим !
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фанат джигурды
1635780365
0:0- наш любимый счёт с хорватами, вдруг повторится))) Да и Левакович не такой-то и хороший вратарь, так что есть шанс, что залетит)))
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Ziklop
1635785936
Валера удачи тебе и команде! и не ломай игроков. на сборах сборной физику поднять не успеешь, надо чтоб в командах парни работали над этим.
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portero
1635791937
Быстрее игры с хорватами точно не полуситься, ну и у Кипра надо выиграть, вдруг ничейку раскатать с хорватами удастся...
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Vitaga
1635807329
по идее Карпину как и Черчесову в своё время дан карт-бланш . работайте братья!
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Hektor 84
1635875848
Удачи Валера! Пока фартит)))
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