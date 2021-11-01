Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов нападающего «Спартака» Александра Соболева в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«Соболева не расцениваю как игрока сборной России, раз он даже в расширенный список не попал», – сказал Карпин.
- Соболев забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 последних матчах.
- 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
- Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.
Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»