Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов нападающего «Спартака» Александра Соболева в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Соболева не расцениваю как игрока сборной России, раз он даже в расширенный список не попал», – сказал Карпин.

Соболев забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 последних матчах.

11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.

Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.

Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»