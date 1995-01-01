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    Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов нападающего «Спартака» Александра Соболева в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Соболева не расцениваю как игрока сборной России, раз он даже в расширенный список не попал», – сказал Карпин.

    • Соболев забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 последних матчах.
    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.

    Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Сегодня, 15:04
    Комментарии33
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      Рейтинг: +8251

      Alekxei Z. 2 минуты назад

      Интересно , а что за слепой спрашивал объяснения ?

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      Рейтинг: +401

      alefreddy 5 минут назад

      контракт переподписал теперь можно курить бамбук а сборная подождет

      0
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      Рейтинг: +90791

      zigbert 20 минут назад

      Сам Александр прекрасно понимает причину отказа. Для форварда важным критерием будут забитые голы. Пока он далек от своей формы но у него все впереди и Карпин совсем от него не откажется.

      2
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      Рейтинг: +11110

      NewLife > zigbert 10 минут назад

      Согласен, но чем лучше Заболотный ? Если Соболева, роль которого острие копья, заставляют прессинговать защитников, то у него уже не остается ни возможносмтей, ни сил, открываться для последнего удара.

      0
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      ...
      Рейтинг: +340

      Форвард 79 > NewLife 8 минут назад

      В концовке матча хорошо цепляется падает и великолепно тянет время
      Тактически обучен)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5745

      BarStep 41 минуту назад

      Осипенко, Терехов, Кудряшов, Жемалетдинов, Ахметов, Ерохин, Миранчук, Зобнин, Бакаев, Глебов, Заболотный!
      А этих, по каким критериям расценивал Валера как игроков сборной России?!
      Так., чисто из любопытства интересуюсь..

      2
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      Рейтинг: +8623

      Fusballer > BarStep 37 минут назад

      Ну чисто стартовый состав!

      0
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      Рейтинг: +30272

      oyabun > BarStep 9 минут назад

      Да уж, Зобнин в его нынешнем состоянии...

      0
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      Рейтинг: +5745

      BarStep > Fusballer 1 минуту назад

      Ну если только на хорватов так выставляться..
      Пусть тоже ахреневают))

      0
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      Рейтинг: +17350

      derrik2000 43 минуты назад

      Редко с Валерой соглашаюсь, но только не в этом случае. Он даже не уровень НАСТОЯЩЕГО Спартака или любой другого амбициозного клуба постсоветского пространства. Дерево одним словом.

      3
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      Рейтинг: +10152

      Вомбат 50 минут назад

      Понятно. Причина того, что главный тренер не расценивает Соболева как игрока сборной, это то, что его не включили в расширенный список. Интересно, кто же составляет этот расширенный список?

      0
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      ...
      Рейтинг: +16

      Вот оно чё Михалыч > Вомбат 15 минут назад

      Ясно же---Не расцениваю Соболева как игрока сборной России, раз он даже в МОЙ расширенный список не попал.

      0
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      Рейтинг: +11908

      житель СПб 58 минут назад

      Доигрался Соболев. А жаль! Может, теперь задумается и изменит свое отношение к футболу - и в сборной, и в клубе...

      1
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      Рейтинг: +2950

      R_a_i_n > житель СПб 53 минуты назад

      он уже изменил! когда контракт переподписал)) забил на все...

      5
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      Рейтинг: +5230

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Весьма странно, Валера, не рассматривать Кузяева и того же Соболева, вызывая при этом Зобнина и грозу манекенов Зе.

      0
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      Рейтинг: +2950

      R_a_i_n > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Про Кузяева же ни слова??

      0
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      Рейтинг: +11908

      житель СПб > R_a_i_n 1 час назад

      Нет, довольно много сказано. Пока Кузяев "не соответствует".

      0
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      Рейтинг: +2950

      R_a_i_n > житель СПб 58 минут назад

      в ДАННОЙ новости про Кузяева ни слова. А по делу... Карпин сказал, что Кузяев это потеря для сборной. Но местные индивидумы, преимущественно Питерского происхождения ставят тренеру в вину не вызов Кузяева.

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      Рейтинг: +11908

      житель СПб > R_a_i_n 54 минуты назад

      Ну Лектор же не ссылался именно на данную новость? Он в совокупности высказался. И я ничего не сказал "в вину" Карпину - честно говоря, не знаю. Я тут не тренер, не специалист. То, что Кузяев не в лучшей форме - это итак видно. Да и сам Карпин по его кандидатуре в размышлениях - о чем прямо и сказал.

      0
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      Рейтинг: +1514

      Блямба 1 час назад

      То-ли пинок для бодрости,
      То-ли пощёчина для храбрости..
      И не понять по тупости
      Валериной конгениальности.

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      Рейтинг: +2950

      R_a_i_n 1 час назад

      Вся братия Питерская собралась)) Осталось еще хоровода дождаться))

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