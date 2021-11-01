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Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России»

1 ноября 2021, 15:04
51

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов нападающего «Спартака» Александра Соболева в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Соболева не расцениваю как игрока сборной России, раз он даже в расширенный список не попал», – сказал Карпин.

  • Соболев забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 последних матчах.
  • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
  • Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.

Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Соболев Александр Карпин Валерий
Комментарии (51)
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aaaaahhhh
1635768509
я бы его и в Спартаке видеть не хотел.
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Блямба
1635771578
То-ли пинок для бодрости, То-ли пощёчина для храбрости.. И не понять по тупости Валериной конгениальности.
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Вомбат
1635772798
Понятно. Причина того, что главный тренер не расценивает Соболева как игрока сборной, это то, что его не включили в расширенный список. Интересно, кто же составляет этот расширенный список?
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derrik2000
1635773236
Редко с Валерой соглашаюсь, но только не в этом случае. Он даже не уровень НАСТОЯЩЕГО Спартака или любой другого амбициозного клуба постсоветского пространства. Дерево одним словом.
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BarStep
1635773360
Осипенко, Терехов, Кудряшов, Жемалетдинов, Ахметов, Ерохин, Миранчук, Зобнин, Бакаев, Глебов, Заболотный! А этих, по каким критериям расценивал Валера как игроков сборной России?! Так., чисто из любопытства интересуюсь..
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zigbert
1635774614
Сам Александр прекрасно понимает причину отказа. Для форварда важным критерием будут забитые голы. Пока он далек от своей формы но у него все впереди и Карпин совсем от него не откажется.
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Дедуктор
1635778299
Ты, Карп, неправильно кумекаешь. Сгодился бы этот Соболёк сборной. Для выезда в Хорватию очень не помешало бы наличие в команде опытного квалифицированного ныряльщика.
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ivany4
1635780319
Карпин сказал, как плеткой Соболева стеганул.))) Если Соболь и после этого будет дурака валять, то гнать его из команды.
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Рубинище
1635786141
Да всё верно, в Спартаке то ничего не может показать.
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Урия Гип
1635786557
Карпин и правда думает, что он тренер сборной.
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