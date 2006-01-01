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    Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Не рассматривали вариант с вызовом Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов.

    Дзюба отписался от инстаграма сборной России? Без разницы. У него спросите, когда обратно подпишется», – сказал Карпин на пресс-конференции.

    • Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
    • Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
    • Он забил в 6 турах РПЛ подряд.

    Карпин убрал Кузяева, Агаларова, Тюкавина и еще девять игроков из расширенного состава сборной

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии41
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      Рейтинг: +1130

      БОМЖАРНИК 18 секунд назад

      Шалашовка с лазурятника реально думал что за ним бегать будут)
      А оно ни нужно ни кому)))

      0
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      Рейтинг: +1130

      БОМЖАРНИК 9 минут назад

      Валерка молодец все в открытую говорит и в глаза.
      Не то что Сережка Семак мямлит что то под носом))
      А без СТОЛБА сборная стала играть лучше.
      Валерка верим.

      1
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      Рейтинг: +1598

      Enter2006 24 минуты назад

      Дэдпул тупанул из-за своего характера обиженки и больше врядли будет приглашён в Сборную России.

      4
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      Рейтинг: +8623

      Fusballer > Enter2006 41 секунду назад

      По крайне мере не при Карпине.

      0
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      Рейтинг: +3524

      Бомбардиръ 27 минут назад

      Наверно Дзюба думал, что поползут к нему на коленях и станут уговаривать его остаться в сборной. Ан нет, тренер взял и положил на него х*й.

      5
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      Рейтинг: +16

      Вот оно чё Михалыч 45 минут назад

      Типок который положил куй на сборную -- заслуживает только одно, шобы сборная положила на него куй.

      4
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      Рейтинг: +4463

      AtticusFinch 54 минуты назад

      То говорил будем вызывать всё равно - теперь не рассматривали - Карпин тот ещё балабол!

      0
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      Рейтинг: +11908

      житель СПб 1 час назад

      Не надо его лишний раз ругать. Но и говорить о нем применительно к сборной - ни к чему. Все успокойтесь.

      1
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      Рейтинг: +589

      Каменный стояк 1 час назад

      3аeбaли уже про этого конченого писать.....всем насрать на Дзюпу!!!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +9796

      knikos 1 час назад

      Ловрен : " Великолепно. Для сборной Хорватии великолепно, что его (Дзюбу) не вызвали. Пусть прибережет свои голы для соперников «Зенита», ха-ха! "

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3695

      FENIX-SL 1 час назад

      зачем опять про этот кусок говорить?
      его в сборной никогда не должно было быть

      4
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