Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Не рассматривали вариант с вызовом Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов.

Дзюба отписался от инстаграма сборной России? Без разницы. У него спросите, когда обратно подпишется», – сказал Карпин на пресс-конференции.

Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.

Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.

Он забил в 6 турах РПЛ подряд.

Карпин убрал Кузяева, Агаларова, Тюкавина и еще девять игроков из расширенного состава сборной