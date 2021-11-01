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  • Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

1 ноября 2021, 14:24
46

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Не рассматривали вариант с вызовом Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов.

Дзюба отписался от инстаграма сборной России? Без разницы. У него спросите, когда обратно подпишется», – сказал Карпин на пресс-конференции.

  • Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
  • Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
  • Он забил в 6 турах РПЛ подряд.

Карпин убрал Кузяева, Агаларова, Тюкавина и еще девять игроков из расширенного состава сборной

Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (46)
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111ax
1635766084
ну отказался и отказался, что мусолят эту тему, как будто это Криштиану отказался
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Блямба
1635766824
История скучна.. Посрались два говна. Пы.Сы.(в человеческом понятии))
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Форвард 79
1635767380
Карпин сделал всё четко! Он явно не хотел приглашать Дзюбу, конечно же из личных соображений, но не позвать исходя из его результатов он не мог, на лицо было бы личная неприязнь. Он поступил мудро позвав его до того как Дзюба набрал форму, Артем боясь лоханутся и потерять и без того упавшее положение в сборной временно отказался. А Карпину только этого и надо было. Теперь он со спокойной душой закрыл ему дорогу в сборную, мотевируя его чрезмерной расбирательностью. В этой холодной дуэли Дзюба явно просчитался и проиграл
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aaaaahhhh
1635768145
Молодец Георгиевич!
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knikos
1635770486
Ловрен : " Великолепно. Для сборной Хорватии великолепно, что его (Дзюбу) не вызвали. Пусть прибережет свои голы для соперников «Зенита», ха-ха! "
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Enter2006
1635774390
Дэдпул тупанул из-за своего характера обиженки и больше врядли будет приглашён в Сборную России.
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sochi-2013
1635776249
Когда не забивал- надеялись, стал забивать- не рассматривали. Какой ты весь неопределенный Валера Соловей!
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MaxRnD
1635777579
Незаменимых не бывает. Сергеев должен быть супер мотивирован ...
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sochi-2013
1635780495
Тут вон Дулин Валеру обиженкой обозвал. Удивительно, но я с ним согласен.
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Бумбраш
1635780760
отстаньте уже в покое всеросийского дрочилу пусть он уже спокойно дзюбит а в сборной играют не столь "знаменитые" люди
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