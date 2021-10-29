Дзюба отписался от сборной России в инстаграме

Он отписался в тот же день, когда был опубликован расширенный состав. Но написали об этом москво-СМИ почему-то только после разгрома московской команды. Типа, пусть на футбольном поле мы вам не соперники, зато можем о вашем Дзюбе гадость написать.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюбы больше не подписан на аккаунт сборной России в инстаграме. Это заметили после невызова игрока на ноябрьские матчи команды.
В сентябре форвард отказался от вызова в сборную, сославшись на недостаточно набранную форму.
- Дзюба – рекордсмен чемпионата России по голам.
- Он выступал за сборную России с 2011 года.
- Без Дзюбы Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах за место на ЧМ-2022.