Дзюба отписался от сборной России в инстаграме

Нападающий «Зенита» Артем Дзюбы больше не подписан на аккаунт сборной России в инстаграме. Это заметили после невызова игрока на ноябрьские матчи команды.

В сентябре форвард отказался от вызова в сборную, сославшись на недостаточно набранную форму.