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    Дзюба отписался от сборной России в инстаграме

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюбы больше не подписан на аккаунт сборной России в инстаграме. Это заметили после невызова игрока на ноябрьские матчи команды.

    В сентябре форвард отказался от вызова в сборную, сославшись на недостаточно набранную форму.

    • Дзюба – рекордсмен чемпионата России по голам.
    • Он выступал за сборную России с 2011 года.
    • Без Дзюбы Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах за место на ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    29.10.2021 22:15
    Комментарии34
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      Рейтинг: +10103

      Вомбат 4 минуты назад

      Он отписался в тот же день, когда был опубликован расширенный состав. Но написали об этом москво-СМИ почему-то только после разгрома московской команды. Типа, пусть на футбольном поле мы вам не соперники, зато можем о вашем Дзюбе гадость написать.

      1
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      Рейтинг: +2132

      Бриг 7 минут назад

      Хотелось бы большего уважения к человеку, внесшему большой вклад в самое успешное выступление сборной России на чемпионатах мира. Возможно, мы очень не скоро увидим такой же результат выступления сборной.

      0
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      Рейтинг: +319

      Forvard47 22 минуты назад

      ну и славно....... Надеюсь Валера и продолжит хлопать дверью в сборную прям перед носом дзюбы!

      0
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      Рейтинг: +10103

      Вомбат > Forvard47 2 минуты назад

      Успокотесь уже, не нужен сборной Карпина Дзюба. И не потому что вам так хочется. Чисто по футбольным соображениям не подходит.

      0
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      Рейтинг: +8975

      playsh 40 минут назад

      Дзюбло,отпишись теперь,будь любезен,от всего Российского футбола - Иуда всея Газпрома.

      4
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      Рейтинг: +9315

      alp 41 минуту назад

      да и хер на него. чево вы так возбудились?

      2
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      Рейтинг: +672

      ARSteven89 47 минут назад

      Это же надо, кто-то не ленится такую статистику искать, сидеть и проверять, кто на кого подписан и искать в этом умысел)))
      Дзюба не попал в "суперрасширенный" список, потому что последний месяц в Зените выходит только со скамейки. Это игровая причина. А за остальные причины, не имеющие отношение к игре, предположить не могу.

      3
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      Рейтинг: +7034

      Старикан 52 минуты назад

      Рукоблудам и карманным воришкам не место в сборной!

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      Рейтинг: +11784

      житель СПб 1 час назад

      Ну отписался - и отписался. Удачи сборной, и удачи Артему! Но дороги у них разные.

      1
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      Рейтинг: +411

      Вонючая бомжарня > житель СПб 52 минуты назад

      Да у онаниста теперь она пойдёт скатертью

      1
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      Рейтинг: +135

      SpartakMoskwa > житель СПб 24 минуты назад

      Согласен с вами, каждый сам выбирает свой путь, тем более Артему не 20 лет чтобы его так сильно критиковать за отказ играть за сборную

      0
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      Рейтинг: +229

      Rodina47 1 час назад

      Так ты сам отказался!

      0
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      Рейтинг: +11784

      житель СПб > Rodina47 1 час назад

      В ноябре он не отказывался. А Карпин прямо дал понять, что он не нужен. Надо называть вещи своими именами.

      0
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      Рейтинг: +8467

      Fusballer > житель СПб 1 час назад

      Ну и юг с ним. С Дзюбой вашим.

      2
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      Рейтинг: +11784

      житель СПб > Fusballer 1 час назад

      И это верно.

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      Рейтинг: +411

      Вонючая бомжарня > житель СПб 1 час назад

      Это наверное Карпин голосом Дзюбы сказал перед самыми жопными матчами со Словакией и Словенией, что он сейчас не готов ?

      Или может эта ШКУРА почувствовала, что в ближайших играх сильно пахнет жареным и решила не рисковать своей и без того не блестящей репутацией ?

      3
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      Рейтинг: +8467

      Fusballer > житель СПб 1 час назад

      Точно))) Сборная - это сборная. Для нынешней сборной Дзюба лишний.

      3
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      Рейтинг: +11784

      житель СПб > Вонючая бомжарня 59 минут назад

      Там очень подробно прокомментировали и раскрыли все детали их общения. Возможно, Вы просто не поинтересовались. Я - поинтересовался. В разговоре Карпин очень четко дал понять, что вероятность оставления Дзюбы в окончательном составе невелика. Дзюба, уважая себя, сделал логичные выводы. Это - нормально. и совсем не повод для издевательств.
      И второе - а Вы многого добились в своей профессии, в достижениях для страны? Если нет, то не стоит так "гнобить" того, кто добился немалого.

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      Рейтинг: +411

      Вонючая бомжарня > житель СПб 51 минуту назад

      Такое впечатление, что в связи с ковидом психушку распустили по домам.
      Чего этот пёс для страны добился-то ? Вздрочил для ютуба ? Пошуршал по карманам в раздевалке ? Б.ля, не смешно уже

      1
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      Рейтинг: +8467

      Fusballer 1 час назад

      Какая жаль! Хнык-хнык((((

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