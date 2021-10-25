Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
В список не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи.
- В сентябре Дзюбу включили в расширенный состав сборной на игры со Словакией и Словенией.
- Форвард отказался от приглашения, сославшись на неоптимальную физическую форму.
- Без него команда одержала 2 победы и возглавила отборочную группу.
Хайкин, Агаларов, Ежов и Сергеев – в расширенном составе сборной России на матчи с Кипром и Хорватией
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Источник: телеграм-канал РФС