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    Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

    Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    В список не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи.

    • В сентябре Дзюбу включили в расширенный состав сборной на игры со Словакией и Словенией.
    • Форвард отказался от приглашения, сославшись на неоптимальную физическую форму.
    • Без него команда одержала 2 победы и возглавила отборочную группу.

    Хайкин, Агаларов, Ежов и Сергеев – в расширенном составе сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +12906

      Skull_Boy 5 минут назад

      Ну и правильно он же не готов и слать этого 3,14дора надо

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      Рейтинг: -228

      СуперПАВ9 7 минут назад

      Зачем 5 вратарей?

      0
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      Рейтинг: +22151

      vladimir-7 > СуперПАВ9 3 минуты назад

      ЗАТО НИ ОДНОГО НАСТОЯЩЕГО НАПА.

      0
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      Рейтинг: +8324

      Fusballer > vladimir-7 34 секунды назад

      Так нет таких.

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      Рейтинг: +3450

      Бомбардиръ 8 минут назад

      Конечно, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Дзюба так ляпнул, явно рассчитывая на неуспехи нашей сборной, чтобы затем подумали, какой он незаменимый был)))

      0
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      Рейтинг: +22151

      vladimir-7 9 минут назад

      Валера на вопрос почему нет в составе Дзюбы, скажет: Артем
      не играл последние игры и он не может оценить его готовность.
      Кстати, Головин еще не поправил здоровье от травмы.

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      Рейтинг: +267

      Вонючая бомжарня 14 минут назад

      Красаучег

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      Рейтинг: +1564

      gor77 18 минут назад

      Эка новость.))))
      Ну не вызвал и не вызвал. Что из мухи слона делать?
      Это ж расширенный состав.
      Главное, чтобы меньше было травм!

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      Рейтинг: +650

      Rabinovi_ch 21 минуту назад

      Ооо, новые и интересные фамилии.
      Хайкин, Лантратов, Ежов, Черников, Сергеев

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      Рейтинг: +274

      orlovcar 22 минуты назад

      ну и правильно

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