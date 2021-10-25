Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

25 октября 2021, 16:58
30

Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

В список не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи.

  • В сентябре Дзюбу включили в расширенный состав сборной на игры со Словакией и Словенией.
  • Форвард отказался от приглашения, сославшись на неоптимальную физическую форму.
  • Без него команда одержала 2 победы и возглавила отборочную группу.

Хайкин, Агаларов, Ежов и Сергеев – в расширенном составе сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: телеграм-канал РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1635171532
Ну и правильно он же не готов и слать этого 3,14дора надо
Ответить
Hektor 84
1635172452
Так а за что его приглашать? Снова блеклая игра и снова лавка.
Ответить
Из Твери Леха
1635172561
Даже из норвежских глубин Карпин умудрился найти вратаря). А Дзюба в сборной по ходу - все. Не тянет уже, да и в схему карпинскую не вписывается. Но Джанаев...какого х**?
Ответить
ab15488
1635173578
Если объективно, то все верно. Дзюба и раньше не был особо скоростным, а за последнее время еще более замедлился. Он все еще способен принять мяч и сбросить, но партнера уровня Азмуна в сборной нет ни по скоростным качествам, ни по взаимопониманию. А играть оттянутого нападающего, как пару лет назад в Зените уже нет физики, так что дорогу молодым.
Ответить
saf05
1635175921
Пусть руки подкачает рекордсмен херов.
Ответить
polt
1635177039
Отказавшись от вызова на октябрьские матчи, Дзюба сам себе приговор подписал. Да и не велика потеря, Дзюба выдыхается окончательно и похоже играет последний сезон.
Ответить
sochi-2013
1635177096
Болонка и осел.
Ответить
"supermax"
1635181068
А потому что пошёл на х у й вот почему)) от сборной не отказываются
Ответить
DOCTOR PENALTY
1635182439
Наконец-то Валера поставил точку! Давно пора.
Ответить
Niko
1635223979
Как вы уже надоели с этим дзюбой. Прочитал расширенный список и никак даже не вспомнил о нём
Ответить
Главные новости
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
2
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
2
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
8
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
6
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+