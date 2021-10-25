Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

В список не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи.

В сентябре Дзюбу включили в расширенный состав сборной на игры со Словакией и Словенией.

Форвард отказался от приглашения, сославшись на неоптимальную физическую форму.

Без него команда одержала 2 победы и возглавила отборочную группу.

Хайкин, Агаларов, Ежов и Сергеев – в расширенном составе сборной России на матчи с Кипром и Хорватией