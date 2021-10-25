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  • Хайкин, Агаларов, Ежов и Сергеев – в расширенном составе сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

Хайкин, Агаларов, Ежов и Сергеев – в расширенном составе сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

25 октября 2021, 17:02
18

Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Будe-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»);

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все – «Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фeдор Кудряшов («Антальяспор»), Арсен Адамов («Урал»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все – «Локомотив»), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба – ЦСКА), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов») Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Глушаков («Химки»);

Нападающие: Фeдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

  • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
  • Через три дня команда Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде.
  • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Источник: телеграм-канал РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Сергеев Иван Ежов Роман Хайкин Никита Агаларов Гамид
Комментарии (18)
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PUZIAKA
1635171133
Приятно видеть, что все игроки, которые себя сейчас ярко проявляют на поле, типа Агаларова, Сергеева, Ежова и тд, сразу получают шанс в сборной. При усатом чабане такое невозможно было представить. Валера, верим!
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Кирилл Михайлов
1635171356
Удачи, парни!
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Skull_Boy
1635171409
А где Рассказов то
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Hektor 84
1635172608
Вопрос один почему Джикия и Зобнин?
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заткнитемнерот
1635173098
Похоже схема будет 3-6-1, которая при существенной доли везения против Хорватии перейдет в 3-4-3 Смолов - Головин - Миранчук, плюс Бакаев и Захарян вся наша атакующая группа. А против Хорватов вместо Бакаева и Захаряна будут два разрушителя.
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Челнинец
1635177151
Зобнина за какие услуги? нету того Зобнина который играл года 3 назад, мертвый он, убрать с команды!
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zigbert
1635178868
Сергеев заслужил место в списке своей игрой.
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serglider
1635181721
Гениальный ход был бы сыграть две крайние игры отбора, разными составами! При чем один мог бы сразу ехать в Хорватию и готовится к матчу. А так же перенести очередной тур чемпионата страны, с конца октября на более позднюю дату, что бы не загружать сборников перед решающими играми...
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DOCTOR PENALTY
1635182624
Особо рад за Ежова, очень интересный игрочок.
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sochi-2013
1635228674
Карпин реалити-шоу из сборной устраивает. После тренировок, голосование у костра, в прямом эфире, будет проводить. Бузова освободится, и начнут. Де6ил!!!!
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