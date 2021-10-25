Хайкин, Агаларов, Ежов и Сергеев – в расширенном составе сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Будe-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»);

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все – «Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фeдор Кудряшов («Антальяспор»), Арсен Адамов («Урал»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все – «Локомотив»), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба – ЦСКА), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов») Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Глушаков («Химки»);

Нападающие: Фeдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром .

Кипром Через три дня команда Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде.

встретится с Хорватией на выезде. Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

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