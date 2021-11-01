Карпин убрал Кузяева, Агаларова, Тюкавина и еще девять игроков из расширенного состава сборной

Тренерский штаб сборной России огласил итоговый состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

По сравнению с расширенным списком из заявки выбыли 12 футболистов. Изначально в сборную вызвали 41 игрока, а в итоговый состав попали 29 футболистов.

Валерий Карпин убрал из состава сборной вратаря Сослана Джанаева («Сочи»), защитников Данила Кругового («Зенит») и Арсена Адамова («Урал»), полузащитников Константина Марадишвили («Локомотив»), Максима Мухина (ЦСКА), Далера Кузяева («Зенит»), Александра Черникова («Краснодар»), Дениса Глушакова («Химки»), Дмитрия Полоза («Ростов») и Романа Ежова («Крылья Советов»), а также нападающих Константина Тюкавина («Динамо») и Гамида Агаларова («Уфа»).

11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.

Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.

Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

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