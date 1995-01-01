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    Карпин убрал Кузяева, Агаларова, Тюкавина и еще девять игроков из расширенного состава сборной

    Тренерский штаб сборной России огласил итоговый состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

    По сравнению с расширенным списком из заявки выбыли 12 футболистов. Изначально в сборную вызвали 41 игрока, а в итоговый состав попали 29 футболистов.

    Валерий Карпин убрал из состава сборной вратаря Сослана Джанаева («Сочи»), защитников Данила Кругового («Зенит») и Арсена Адамова («Урал»), полузащитников Константина Марадишвили («Локомотив»), Максима Мухина (ЦСКА), Далера Кузяева («Зенит»), Александра Черникова («Краснодар»), Дениса Глушакова («Химки»), Дмитрия Полоза («Ростов») и Романа Ежова («Крылья Советов»), а также нападающих Константина Тюкавина («Динамо») и Гамида Агаларова («Уфа»).

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.
    • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

    Лантратов, Хайкин и Сергеев впервые вызваны в сборную России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии27
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      Рейтинг: +2950

      R_a_i_n 1 час назад

      Можно было Агаларова оставить. Парень так-то в чемпе статистику свою поднял.

      3
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      Рейтинг: +11908

      житель СПб > R_a_i_n 44 минуты назад

      Соглашусь. И про Тюкавина не совсем понятно. Да и про Кругового.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3685

      neim 1 час назад

      В следующий раз, эти двенадцать футболистов, скажут дружно Карпину: да пошел ты со своими вызовами куда подальше !
      И будут правы. Зачем людей обнадеживать, а потом опускать их с небес на землю ? К чему это дрочево ?
      Вызывай игроков, которые будут в составе и наигрывай с ними схемы, связи, тактику. Откуда команда возмется, если в каждой игре новые люди ?

      2
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      Рейтинг: +714

      Spinorr > neim 1 час назад

      Времена такие, надо заранее документы готовить, и никто их не вызывал, а просто уведомили, чтобы были готовы.
      Хотя 40 человек перебор

      1
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      Рейтинг: +13953

      Persona_non_Grata > neim 44 минуты назад

      Спустись с небес на землю - это обычная практика , сначала расширенный состав , потом основная обойма , это не Карпин придумал !

      1
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      Рейтинг: +3178

      ySS > neim 19 минут назад

      Это серьёзно, что отказавшийся защищать честь своей страны может быть прав? Или выступление за сборную к чести страны отношения не имеет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11504

      Литейный4 1 час назад

      дЭбил, а не тренер. Кузя лучший на любой позиции. Агаларов может и за сборную забить. Нет, всё-таки свинячее прошлое Карпа не отпускает. Гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +2950

      R_a_i_n > Литейный4 1 час назад

      еще один... звон слышал? а от куда он не узнал??

      1
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      ...
      Рейтинг: +13953

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 42 минуты назад

      Это мудадельный - ему везде Спартак мерещится .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4108

      Semenycch 2 часа назад

      Кузяева? Игрока, который много лет уверенно входил в состав сборной? Один из лидеров сборной? У меня есть догадка, Кузяев дружен с Дзюбой, он не раз говорил, что лидер в раздевалке и в сборной и в Зените именно Дзюба! Если это месть, то Карпин не просто идиот, он полный идиот!

      6
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      ...
      Рейтинг: +3079

      aaaaahhhh > Semenycch 1 час назад

      хорошо что ты умный, жаль только что не тренер сборной:))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2950

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      то что Кузя твой поломанный , это конечно не в счет))), главное на Карпина ушат дерьма вылить, да? бомжи они такие бомжи...

      3
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      ...
      Рейтинг: +8075

      "supermax" > Semenycch 45 минут назад

      пошел на х у й вместе со своим чубой дебил б л я т ь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8075

      "supermax" > R_a_i_n 44 минуты назад

      е б л а н он и есть е б л а н...уже ничего не поделаешь

      1
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      Рейтинг: +3079

      aaaaahhhh > "supermax" 27 минут назад

      так с тобой ни кто, ни чего и не делает:)

      0
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      ...
      Рейтинг: +13953

      Persona_non_Grata > Semenycch 11 минут назад

      Твоя догадка соответствует твоим мозгам . Кузяев просто еще не оклемался после травмы и на матч с Хорватией может еще и быть вызван , о чем и поведал Карпин , а вот подробности с кем еще дружен Дзюба в раздевалке , кроме Азмуна , мало кому интересны )))

      0
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      Рейтинг: +8251

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Кузяев мог бы пригодится...

      2
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      ...
      Рейтинг: +22361

      vladimir-7 > Alekxei Z. 1 час назад

      Кузяев вроде не отошел от травмы, но точно не знаю.

      2
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      ...
      Рейтинг: +714

      Spinorr > vladimir-7 1 час назад

      Да, Далер травмирован был, ещё полностью не восстановился.

      0
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      Рейтинг: +295

      hmelarj 2 часа назад

      Кузяева зря((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +340

      Форвард 79 2 часа назад

      В принципе со всем согласен, за исключение Агаларов и Тюкавин сейчас посильней Заболотного Смолова и Сергеева будут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53755

      portero 2 часа назад

      Ежова хотел бы посмотреть, но не судьба еще парню рано....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8623

      Fusballer > portero 2 часа назад

      Да. 24 года - зелёный ещё совсем. Вот в 30 самый раз будет.

      6
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      Рейтинг: +53755

      portero > Fusballer 2 часа назад

      кому-то в принципе не судьба, а тут тренер решает...

      0
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      Рейтинг: +53755

      portero > Fusballer 2 часа назад

      Помню как Акинфеев встал в 16 в ворота , а наглости и уверенности у него было выше, чем у большинства в 30 лет имеется...

      1
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      ...
      Рейтинг: +22361

      vladimir-7 > portero 1 час назад

      Предвзято оцениваешь Игоря в 16 лет.

      0
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      Рейтинг: +11908

      житель СПб > portero 41 минуту назад

      Я думаю коллега Вам в шутку ответил... 24 года - самый расцвет.

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