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  • Карпин убрал Кузяева, Агаларова, Тюкавина и еще девять игроков из расширенного состава сборной

Карпин убрал Кузяева, Агаларова, Тюкавина и еще девять игроков из расширенного состава сборной

1 ноября 2021, 14:12
30

Тренерский штаб сборной России огласил итоговый состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

По сравнению с расширенным списком из заявки выбыли 12 футболистов. Изначально в сборную вызвали 41 игрока, а в итоговый состав попали 29 футболистов.

Валерий Карпин убрал из состава сборной вратаря Сослана Джанаева («Сочи»), защитников Данила Кругового («Зенит») и Арсена Адамова («Урал»), полузащитников Константина Марадишвили («Локомотив»), Максима Мухина (ЦСКА), Далера Кузяева («Зенит»), Александра Черникова («Краснодар»), Дениса Глушакова («Химки»), Дмитрия Полоза («Ростов») и Романа Ежова («Крылья Советов»), а также нападающих Константина Тюкавина («Динамо») и Гамида Агаларова («Уфа»).

  • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
  • Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.
  • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

Лантратов, Хайкин и Сергеев впервые вызваны в сборную России

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Глушаков Денис Джанаев Сослан Полоз Дмитрий Кузяев Далер Ежов Роман Круговой Данил Адамов Арсен Черников Александр Агаларов Гамид Марадишвили Константин Мухин Максим Тюкавин Константин Карпин Валерий
Комментарии (30)
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portero
1635765544
Ежова хотел бы посмотреть, но не судьба еще парню рано....
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Форвард 79
1635766429
В принципе со всем согласен, за исключение Агаларов и Тюкавин сейчас посильней Заболотного Смолова и Сергеева будут
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hmelarj
1635766835
Кузяева зря((((
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R_a_i_n
1635771386
Можно было Агаларова оставить. Парень так-то в чемпе статистику свою поднял.
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моэм
1635783040
Непонятна только "уборка" Глушакова ...в матче с Хорватией , когда станет совсем тяжело , а это будет обязательно , в средине поля понадобится пусть не скоростной , но именно опытный волк . с железными нервами и крепкими зубами , чтобы выжигать и выгрызать всю площадку перед штрафной ... но если не взял , то скорее из за травмы.
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zigbert
1635838933
Взял бы и Кузяева но он еще не оправился от травмы. И вообще у Карпина в отличии от прежних тренеров, лучшие игроки определяются не в данный месяц а в данную секунду.
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