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    Лантратов, Хайкин и Сергеев впервые вызваны в сборную России

    Тренерский штаб сборной России огласил итоговый состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    Вратари Илья Лантратов («Химки») и Никита Хайкин («Буде-Глимт»), а также нападающий Иван Сергеев («Крылья Советов») впервые вызваны в сборную России.

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • Через три дня команда Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде.
    • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1481

      Блямба 5 минут назад

      Сергеев обещал сбрить бороду..
      Секретное оружие Валеры.Будет незаметным.

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      Рейтинг: +9419

      ivany4 6 минут назад

      Дерзай Георгич!!!
      Спасибо, что взвалил "неподъемное" на плечи.

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