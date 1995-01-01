Лантратов, Хайкин и Сергеев впервые вызваны в сборную России

Сергеев обещал сбрить бороду..
Секретное оружие Валеры.Будет незаметным.
Тренерский штаб сборной России огласил итоговый состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
Вратари Илья Лантратов («Химки») и Никита Хайкин («Буде-Глимт»), а также нападающий Иван Сергеев («Крылья Советов») впервые вызваны в сборную России.
- 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
- Через три дня команда Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде.
- Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.