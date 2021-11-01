Сергеев, Хайкин, Смолов и Захарян – в итоговом составе сборной России на ноябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России огласил итоговый состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будe-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фeдор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив») Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Фeдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).