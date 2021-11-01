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  • Сергеев, Хайкин, Смолов и Захарян – в итоговом составе сборной России на ноябрьские матчи

Сергеев, Хайкин, Смолов и Захарян – в итоговом составе сборной России на ноябрьские матчи

1 ноября 2021, 13:36
26

Тренерский штаб сборной России огласил итоговый состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будe-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фeдор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив») Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Фeдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

  • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
  • Через три дня команда Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде.
  • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

Источник: сайт РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (26)
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Форвард 79
1635763735
А что Тюкавин или Агаларов хуже Сергеева или Заболотного? По крайне мере эти молодые сейчас и забивают Странеый выбор!
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Блямба
1635764228
Кудряшов,Зобнин,Ионов,Ерохин.. Просто знакомые фамилии. До боли. Агаларов,Тюкавин и Фомин -ноунеймы.. Ну.да..Ну.да..
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САДЫЧОК
1635765071
В сборной обязаны быть Зиньковский Карапузов , Тюкавин и возможно Ежов с Агаларовым..
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Hektor 84
1635765968
У Кудряшова точно кто то из родственников в рфс сидит. Сколько тренеров менялось, игрок дно, но всегда в сборной. Более чем странно.
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Solist345345
1635766485
Только время рассудит и покажет.
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Yuriysss
1635767077
Есть ведь Агаларов , Тюкавин и т.д ....нет ..ля вызывает бревно Заболотного!!!
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FanatSerj
1635769345
Ой да пофиг кого Карпин позвал в сборную, хоть Кокорина. Будет результат - будут Лавры, не будет результата всё равно с авном смешают - это участь тренера, а у нас так тем более от восхвалений и до топтаний ногами пару матчей, хотя бывает даже одновременно эти два процесса встречаются ))
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subbotaspartak
1635773468
Нихрена я почитал здесь специалисты на сайте, Тренера России отдыхайте, Знают всё и всех, Пустите их в сборную, будет успех.
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Vitaga
1635776212
состав ожидаемый. Сергеева добавили . наверное он получше медленного Заболотного. Карпин по прежнему ставит на результат. ну и правильно
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ySS
1635790667
Кузяев... Тюкавин...Агаларов... главная проблема в центре обороны, которую будут сильно напрягать усташи. Дивеев, Джикия, Осипенко и Чистяков... тихий ужас любого тренера сборной сейчас
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