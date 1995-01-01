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    Сергеев, Хайкин, Смолов и Захарян – в итоговом составе сборной России на ноябрьские матчи

    Тренерский штаб сборной России огласил итоговый состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будe-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фeдор Кудряшов («Антальяспор»).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив») Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

    Нападающие: Фeдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • Через три дня команда Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде.
    • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +249

      заткнитемнерот 31 секунду назад

      У нас довольно результативный чемпионат, но похоже Хорватам будет забивать Джикия

      0
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      Рейтинг: +1481

      Блямба 7 минут назад

      Кудряшов,Зобнин,Ионов,Ерохин..
      Просто знакомые фамилии.
      До боли.

      Агаларов,Тюкавин и Фомин -ноунеймы..
      Ну.да..Ну.да..

      0
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      Рейтинг: +14793

      Garrincha58 15 минут назад

      не понимаю зачем 4 вратаря если играть один будет и ещё вместо Заболотного надо было или Тюку или Агаларова

      0
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      Рейтинг: +324

      Форвард 79 15 минут назад

      А что Тюкавин или Агаларов хуже Сергеева или Заболотного?
      По крайне мере эти молодые сейчас и забивают
      Странеый выбор!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8600

      Fusballer 24 минуты назад

      Смолов, Заболотный, Сергеев - интересное сочетание))))

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