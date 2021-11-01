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  • Карпин – о вызове Головина после травмы: «Игроками такого качества мы разбрасываться не можем»

Карпин – о вызове Головина после травмы: «Игроками такого качества мы разбрасываться не можем»

1 ноября 2021, 20:22
18

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание в итоговую заявку команды на ноябрьские матчи полузащитника «Монако» Александра Головина.

– Можете сказать, в каком состоянии Головин, вы с ним лично общались?

– Да, общались, да, набирает форму, да, возможно, еще не в самых лучших кондициях после паузы, после травмы.

Но уже, во-первых, вышел вчера и на следующие матчи – понятно, что там тренер будет решать, + посыл такой, что, скорее всего, он будет уже участвовать в этих играх.

Игроками такого уровня и такого качества, естественно, мы разбрасываться не можем.

  • Головин пропустил почти месяц из-за травмы паха.
  • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
  • Команда Карпина лидирует в группе Н с 19 очками. У хорватов 17 баллов.

Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

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Карпин: «Задача сборной – выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше»

Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»

Источник: Ютуб-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Франция. Лига 1 Россия Монако Головин Александр Карпин Валерий
Комментарии (18)
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Боцман59rus
1635788870
_ смотрю я на игру монегасков с Александром в составе и никак в толк не возьму, где его уровень и в чем там качество, но я не отрицаю, что в сборной, где за исключением Дивеева и Джикии, на остальных смотреть без слез невозможно, Головин является важным звеном.
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DOCTOR PENALTY
1635797179
Присутствие Головина в сборной - пусть и после травмы - намного важнее, чем разъе**я Дзюбы.
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ArReal
1635800977
Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно» Миранчук не игрок основы, Головин с травмой - в чем прикол?может личные отношения?
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alex1951
1635961986
Карпуша,завязывай. Никаких интервью. На кону твоя репутация. Готовься к Кипру.Будет кровавая битва.....а апосля хорваты,вредные до ужаса......и тоже будут рвать и метать.......Так шо сосредоточься ,вся твоя жисть в ноябре! Гулять потом будем! Надо то всего 180 минут сыграть по-карпински!
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