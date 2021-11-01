Карпин – о вызове Головина после травмы: «Игроками такого качества мы разбрасываться не можем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание в итоговую заявку команды на ноябрьские матчи полузащитника «Монако» Александра Головина.

– Можете сказать, в каком состоянии Головин, вы с ним лично общались?

– Да, общались, да, набирает форму, да, возможно, еще не в самых лучших кондициях после паузы, после травмы.

Но уже, во-первых, вышел вчера и на следующие матчи – понятно, что там тренер будет решать, + посыл такой, что, скорее всего, он будет уже участвовать в этих играх.

Игроками такого уровня и такого качества, естественно, мы разбрасываться не можем.

Головин пропустил почти месяц из-за травмы паха.

11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.

Команда Карпина лидирует в группе Н с 19 очками. У хорватов 17 баллов.

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