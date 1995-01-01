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    Карпин – о вызове Головина после травмы: «Игроками такого качества мы разбрасываться не можем»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание в итоговую заявку команды на ноябрьские матчи полузащитника «Монако» Александра Головина.

    – Можете сказать, в каком состоянии Головин, вы с ним лично общались?

    – Да, общались, да, набирает форму, да, возможно, еще не в самых лучших кондициях после паузы, после травмы.

    Но уже, во-первых, вышел вчера и на следующие матчи – понятно, что там тренер будет решать, + посыл такой, что, скорее всего, он будет уже участвовать в этих играх.

    Игроками такого уровня и такого качества, естественно, мы разбрасываться не можем.

    • Головин пропустил почти месяц из-за травмы паха.
    • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
    • Команда Карпина лидирует в группе Н с 19 очками. У хорватов 17 баллов.

    Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

    Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России»

    Карпин – о сборной: «В бой идут одни старики. Тюкавин и Агаларов будут под рукой, в молодежке»

    Карпин: «Если Кузяев успеет восстановиться к матчу с Хорватией, мы его вызовем»

    Карпин: «Задача сборной – выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше»

    Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25864

      Боцман59rus 1 час назад

      _ смотрю я на игру монегасков с Александром в составе и никак в толк не возьму, где его уровень и в чем там качество, но я не отрицаю, что в сборной, где за исключением Дивеева и Джикии, на остальных смотреть без слез невозможно, Головин является важным звеном.

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      Рейтинг: +30

      Вот оно чё Михалыч > Боцман59rus 1 час назад

      Боцман ты хочешь спорить с главным тренером сборной Расеи ?
      Ты хто таков будешь?
      Просто для всех---с какого ты себя боцманом величаешь ?
      Ты хоть знаешь чем шпигат отличается от румба ?

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