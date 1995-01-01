Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Карпин: «Если Кузяев успеет восстановиться к матчу с Хорватией, мы его вызовем»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев пропустит ноябрьские матчи национальной команды из-за травмы.

    «Кузяев — ключевой игрок, это большая потеря для нас. Скорее всего, он никак не сможет помочь из-за травмы. Общались и с ним, и с доктором.

    Если вдруг к матчу с Хорватией он успеет восстановиться, мы его вызовем. Но информация такая, что вряд ли он сможет приехать», – сказал Карпин.

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.
    • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

    Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

    Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1187

      Кронштадт65 47 минут назад

      очень нравится Кузя (как игрок), но много пропустил, не надо его в сборную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      PassCSKA 57 минут назад

      Ну вот, а тут уже желчи успели набрызгать на Валеру из-за Кузяева. Итак ясно что он не вызван не просто так...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90732
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67962
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru