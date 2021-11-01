Карпин: «Если Кузяев успеет восстановиться к матчу с Хорватией, мы его вызовем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев пропустит ноябрьские матчи национальной команды из-за травмы.

«Кузяев — ключевой игрок, это большая потеря для нас. Скорее всего, он никак не сможет помочь из-за травмы. Общались и с ним, и с доктором.

Если вдруг к матчу с Хорватией он успеет восстановиться, мы его вызовем. Но информация такая, что вряд ли он сможет приехать», – сказал Карпин.

11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.

Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.

Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

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