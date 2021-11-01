Карпин – о сборной: «В бой идут одни старики. Тюкавин и Агаларов будут под рукой, в молодежке»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор состава национальной команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Кроме Сергеева был сделан выбор в пользу игроков более опытных. Можно сказать, в бой идут одни старики, все остальные были в сборной.

Если говорить конкретно про нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут вызваны в молодежную сборную. Они никуда не уедут, будут под рукой. Плюс могут быть изменения из-за матчей еврокубков и РПЛ», – сказал Карпин.

11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.

Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.

Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»