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    Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причины невызова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

    «Правильно понимаете, что я в итоге не писал Дзюбе, набрал ли он форму. Его отказ – не главная причина для невызова. Две последние игры в «Зените» он тоже не играл в старте. Выходов на замену мне недостаточно.

    Как игроку лучше отказываться от выступления за сборную? Лучше всего это делать в приватной беседе, с глазу на глаз», – сказал Карпин.

    • Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
    • Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
    • Он забил в 6 турах РПЛ подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4108

      Semenycch 7 минут назад

      Вот и еще раз Карпин подтвердил, что он полный идиот!

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