Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»

Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»

1 ноября 2021, 16:59
55

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причины невызова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

«Правильно понимаете, что я в итоге не писал Дзюбе, набрал ли он форму. Его отказ – не главная причина для невызова. Две последние игры в «Зените» он тоже не играл в старте. Выходов на замену мне недостаточно.

Как игроку лучше отказываться от выступления за сборную? Лучше всего это делать в приватной беседе, с глазу на глаз», – сказал Карпин.

  • Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
  • Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
  • Он забил в 6 турах РПЛ подряд.

Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

Карпин убрал Кузяева, Агаларова, Тюкавина и еще девять игроков из расширенного состава сборной

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Карпин Валерий
Комментарии (55)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1635775998
А Лёха Миранчук регулярно играет в стартовом составе)))) Его уже в пору королём скамейки звать.
Ответить
polt
1635776510
Да Дзюба уже не тянет 90минут, но Заболотный ему в подметки не годится. И вообще, с напами проблема, скорей бы уже молодежь взрослела. А Агаларова можно было бы и попробовать с Кипром.
Ответить
Дедуктор
1635779119
Сильно мне понравился расширенный состав. А вот, окончательный состав совсем не понравился. Парадокс?
Ответить
Ганнибал Лектор
1635780528
Как сказал бы Рома Широков - устроили тут колхоз, два клоуна, йопта
Ответить
ivany4
1635781108
Интересно, Валера долго еще будет объяснять "знатокам" свои решения по дрочеру?? Было интересно послушать аргументы про выбор игроков на эти игры и по какой схеме играть собираемся. Но понимаю, пока "военная тайна"".))
Ответить
sochi-2013
1635781138
Обиженка-Валера, даже если Дзюба проигрывает в конкуренции с легионерами- это не значит, что он хуже наших заболотных! Безлимитчики, тоже подумайте над этим.
Ответить
Dominator777
1635781359
А что тут объяснять? Отцепил от сборной по делу, так как в предстоящей встрече с хорватами на поле играть надо, а не дрочить...
Ответить
Storm13
1635781488
Будь Карпин более принципиальным человеком, заявил бы всей России, и особенно проституткам из бомбардира.ру, что этого "знаменитого" рукоблуда и дрочера в сборной не будет. Неужели есть такие кто жмёт эту руку??? Толерантность говорите??? Надо быть либо идиотами и дегенератами, если оправдывать проступки, либо беспринципными продажными людишками, готовыми торговать собой и своими моральными принципами. С таким "успехом", можно договориться до того, что заднеприводные в игровых видах и особенно заднеприводные спортивные чиновники примут решение, что без них в команде нельзя будет выходить на поле. Долой буржуазную толерантность - терпимость, гнать из спорта, из жизни этих мразей, которые отрицательно влияют на наше общество, тем более на таких взрослых смотрят дети, учатся у взрослых, повторяют их поведение, и со временем развращенное общество переходит все границы дозволенного, и лишь полная ликвидация этого позорного явления наведёт железный порядок в стране.
Ответить
Ziklop
1635785628
дело Карпина, Дзюба максимум на 30 минут в конце второго тайма, может играть. что и происходит в Зените, когда Семак ставит его в старт это игра в меньшинстве.
Ответить
portero
1635791732
Валера пора тебе уже отфутболивать журналюг с одним и тем же вопросом лезут, если конечно от этого сам не получаешь заряд...
Ответить
Главные новости
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
3
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
8
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
16
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
3
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+