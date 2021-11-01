Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причины невызова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

«Правильно понимаете, что я в итоге не писал Дзюбе, набрал ли он форму. Его отказ – не главная причина для невызова. Две последние игры в «Зените» он тоже не играл в старте. Выходов на замену мне недостаточно.

Как игроку лучше отказываться от выступления за сборную? Лучше всего это делать в приватной беседе, с глазу на глаз», – сказал Карпин.

Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.

Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.

Он забил в 6 турах РПЛ подряд.

Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

Карпин убрал Кузяева, Агаларова, Тюкавина и еще девять игроков из расширенного состава сборной