Сборная России тренируется на Кипре при +35

Сборная России не покинула Кипр сразу после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против местной сборной (2:0). Россияне на следующее утро проводят восстановительную тренировку в Никосии.

Температура воздуха – 35 градусов выше нуля. В тренировке участвуют десять полевых футболистов и три вратаря. Это те игроки, которые либо не вышли на встречу с Кипром, либо вышли на замену.

Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).

Россия лидирует в группе.

Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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