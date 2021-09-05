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    Сборная России тренируется на Кипре при +35

    Сборная России не покинула Кипр сразу после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против местной сборной (2:0). Россияне на следующее утро проводят восстановительную тренировку в Никосии.

    Температура воздуха – 35 градусов выше нуля. В тренировке участвуют десять полевых футболистов и три вратаря. Это те игроки, которые либо не вышли на встречу с Кипром, либо вышли на замену.

    • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

    Бородюк: «К сборной России много вопросов. Пусть игроки и тренеры посмотрят последние 15-20 минут матча с Кипром и сделают выводы»

    Карпин – о матче с Кипром: «Игрокам в такую жару реально тяжело. Это не отговорка, а данность. Во втором тайме подсели – это тоже данность»

    Карпин: «Сказалась ли на матче на Кипре погода? Это отговорки для бедных»

    Смолов – о матче с Кипром: «Очень сильно сказалась жара. Очень душно, очень непросто играть»

    Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

    Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

    Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

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    Источник: «Р-Спорт»

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