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    Дюков – после победы над Кипром: «К качеству игры есть вопросы»

    Президент РФС Александр Дюков высказался после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Его не устроила игра.

    – В этом матче был важен результат, было важно одержать победу и забрать три очка. Все поставленные задачи выполнены.

    Качество игры? К этому есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала неплохой футбол, как и в игре с Хорватией. Хотелось бы, чтобы таких моментов было больше.

    – Что изменилось в сборной?

    – Вы видите другую тактическую схему 4-3-3, которая является очень агрессивной. У этой сборной изменился стиль и принципы построения игры. Команда играет по-другому, мы видим изменения.

    – Довольны, что Валерий Карпин отказался от совмещения?

    – Прошло две игры, рано делать выводы. Пройдет матч с Мальтой, и мы будем подводить итоги.

    – Теперь мы лидеры группы. Что вы об этом думаете?

    – Мы добились хорошего результата по турнирной стратегии. В матче с хорватами мы не доминировали, они играли лучше. Но мы получили ничью – это очень важно.

    • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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