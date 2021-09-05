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  • Дюков – после победы над Кипром: «К качеству игры есть вопросы»

Дюков – после победы над Кипром: «К качеству игры есть вопросы»

5 сентября 2021, 01:41
5

Президент РФС Александр Дюков высказался после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Его не устроила игра.

– В этом матче был важен результат, было важно одержать победу и забрать три очка. Все поставленные задачи выполнены.

Качество игры? К этому есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала неплохой футбол, как и в игре с Хорватией. Хотелось бы, чтобы таких моментов было больше.

– Что изменилось в сборной?

– Вы видите другую тактическую схему 4-3-3, которая является очень агрессивной. У этой сборной изменился стиль и принципы построения игры. Команда играет по-другому, мы видим изменения.

– Довольны, что Валерий Карпин отказался от совмещения?

– Прошло две игры, рано делать выводы. Пройдет матч с Мальтой, и мы будем подводить итоги.

– Теперь мы лидеры группы. Что вы об этом думаете?

– Мы добились хорошего результата по турнирной стратегии. В матче с хорватами мы не доминировали, они играли лучше. Но мы получили ничью – это очень важно.

  • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
  • Россия лидирует в группе.
  • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Кипр Россия Дюков Александр
Комментарии (5)
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RJM555
1630816582
вопросы не только к качеству......дохрена вопросов
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Atom2020
1630820042
"Вы видите другую тактическую схему 4-3-3, которая является очень агрессивной." Да, да ... последние полчаса вообще киприотов из штрафной не выпускали ... из своей ... такой агрессивный стоячий футбол! Можно им еще стулья выдать, а то как бы не устали агрессивничать ...
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серега кашин
1630825767
да нет игры у них вообще
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NewLife
1630830596
РФС так оценивает наш футбол, поэтому так играем и будем играть.
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FaTeK1945ru
1630836884
...у меня вопрос--- кто такой дюков и что он делает в Российском футболе???
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