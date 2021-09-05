Дюков – после победы над Кипром: «К качеству игры есть вопросы»

Президент РФС Александр Дюков высказался после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Его не устроила игра.

– В этом матче был важен результат, было важно одержать победу и забрать три очка. Все поставленные задачи выполнены.

Качество игры? К этому есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала неплохой футбол, как и в игре с Хорватией. Хотелось бы, чтобы таких моментов было больше.

– Что изменилось в сборной?

– Вы видите другую тактическую схему 4-3-3, которая является очень агрессивной. У этой сборной изменился стиль и принципы построения игры. Команда играет по-другому, мы видим изменения.

– Довольны, что Валерий Карпин отказался от совмещения?

– Прошло две игры, рано делать выводы. Пройдет матч с Мальтой, и мы будем подводить итоги.

– Теперь мы лидеры группы. Что вы об этом думаете?

– Мы добились хорошего результата по турнирной стратегии. В матче с хорватами мы не доминировали, они играли лучше. Но мы получили ничью – это очень важно.

Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).

Россия лидирует в группе.

Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

Карпин: «После 60-й минуты игры с Кипром многих футболистов сборной России покинули силы»

Ерохин посвятил победный гол на Кипре сыну-имениннику

Жемалетдинов: «В «Локомотиве» я отдаю Смолову, в сборной – он мне. Постараемся, чтобы и дальше так было»

Смолов – о матче с Кипром: «Очень сильно сказалась жара. Очень душно, очень непросто играть»

Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»