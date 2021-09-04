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    Ерохин посвятил победный гол на Кипре сыну-имениннику

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, кому посвящает гол Кипру в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (2:0). Ему ассистировал Федор Смолов.

    «Посвящаю гол сыну Федору, у него сегодня день рождения, и супруге своей», – сказал зенитовец после встречи.

    • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

    Жемалетдинов: «В «Локомотиве» я отдаю Смолову, в сборной – он мне. Постараемся, чтобы и дальше так было»

    Смолов – о матче с Кипром: «Очень сильно сказалась жара. Очень душно, очень непросто играть»

    Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

    Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

    Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    04.09.2021 23:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4130

      Zubo 51 минуту назад

      Молоток, гол - красавец !

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