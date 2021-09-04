Ерохин посвятил победный гол на Кипре сыну-имениннику

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, кому посвящает гол Кипру в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (2:0). Ему ассистировал Федор Смолов.

«Посвящаю гол сыну Федору, у него сегодня день рождения, и супруге своей», – сказал зенитовец после встречи.

Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).

Россия лидирует в группе.

Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

Жемалетдинов: «В «Локомотиве» я отдаю Смолову, в сборной – он мне. Постараемся, чтобы и дальше так было»

Смолов – о матче с Кипром: «Очень сильно сказалась жара. Очень душно, очень непросто играть»

Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»