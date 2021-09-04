Ерохин посвятил победный гол на Кипре сыну-имениннику

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, кому посвящает гол Кипру в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (2:0). Ему ассистировал Федор Смолов.
«Посвящаю гол сыну Федору, у него сегодня день рождения, и супруге своей», – сказал зенитовец после встречи.
- Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
- Россия лидирует в группе.
- Следующий соперник – Мальта (7 сентября).
Жемалетдинов: «В «Локомотиве» я отдаю Смолову, в сборной – он мне. Постараемся, чтобы и дальше так было»
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Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»
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Источник: ютуб-канал сборной России