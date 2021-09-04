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    Жемалетдинов: «В «Локомотиве» я отдаю Смолову, в сборной – он мне. Постараемся, чтобы и дальше так было»

    Футболист сборной России Рифат Жемалетдинов высказался после отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Игрок «Локомотива» забил дебютный гол за сборную.

    – Сработала ваша связка с Федей Смоловым, только в этот раз наоборот, да?

    – Да, в «Локомотиве» я ему отдаю, а здесь – он мне. Будем стараться, чтобы и дальше так было.

    Следующий соперник – Мальта. Думаю, это соперник даже более высокого уровня, чем Кипр, поэтому никакого закидательского отношения не будет.

    • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

    Смолов – о матче с Кипром: «Очень сильно сказалась жара. Очень душно, очень непросто играть»

    Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

    Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

    Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    04.09.2021 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6883

      Fusballer 1 час назад

      Азмун: в Зените я даю Дзюбе, а в сборной .. Дзюбы нет)))

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