Жемалетдинов: «В «Локомотиве» я отдаю Смолову, в сборной – он мне. Постараемся, чтобы и дальше так было»

Футболист сборной России Рифат Жемалетдинов высказался после отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Игрок «Локомотива» забил дебютный гол за сборную.

– Сработала ваша связка с Федей Смоловым, только в этот раз наоборот, да?

– Да, в «Локомотиве» я ему отдаю, а здесь – он мне. Будем стараться, чтобы и дальше так было.

Следующий соперник – Мальта. Думаю, это соперник даже более высокого уровня, чем Кипр, поэтому никакого закидательского отношения не будет.

Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).

Россия лидирует в группе.

Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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