Жемалетдинов: «В «Локомотиве» я отдаю Смолову, в сборной – он мне. Постараемся, чтобы и дальше так было»

Футболист сборной России Рифат Жемалетдинов высказался после отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Игрок «Локомотива» забил дебютный гол за сборную.
– Сработала ваша связка с Федей Смоловым, только в этот раз наоборот, да?
– Да, в «Локомотиве» я ему отдаю, а здесь – он мне. Будем стараться, чтобы и дальше так было.
Следующий соперник – Мальта. Думаю, это соперник даже более высокого уровня, чем Кипр, поэтому никакого закидательского отношения не будет.
- Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
- Россия лидирует в группе.
- Следующий соперник – Мальта (7 сентября).
Смолов – о матче с Кипром: «Очень сильно сказалась жара. Очень душно, очень непросто играть»
Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»
Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»
Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»
Источник: ютуб-канал сборной России