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    Карпин: «После 60-й минуты игры с Кипром многих футболистов сборной России покинули силы»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин констатировал, что во втором тайме отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0) его команда не показала нужную функциональную готовность. Это первая победа Карпина во главе сборной.

    «После 60-й минуты силы покинули многих игроков. Из-за этого другой футбол совсем был. Стали возникать проблемы в обороне, когда функционально подсели.

    Быстрый гол сослужил нам плохую службу. Где-то подрасслабились», – считает Карпин.

    • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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