Карпин: «После 60-й минуты игры с Кипром многих футболистов сборной России покинули силы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин констатировал, что во втором тайме отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0) его команда не показала нужную функциональную готовность. Это первая победа Карпина во главе сборной.

«После 60-й минуты силы покинули многих игроков. Из-за этого другой футбол совсем был. Стали возникать проблемы в обороне, когда функционально подсели.

Быстрый гол сослужил нам плохую службу. Где-то подрасслабились», – считает Карпин.

Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).

Россия лидирует в группе.

Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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