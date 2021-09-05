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  • Карпин: «После 60-й минуты игры с Кипром многих футболистов сборной России покинули силы»

Карпин: «После 60-й минуты игры с Кипром многих футболистов сборной России покинули силы»

5 сентября 2021, 00:45
30

Главный тренер сборной России Валерий Карпин констатировал, что во втором тайме отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0) его команда не показала нужную функциональную готовность. Это первая победа Карпина во главе сборной.

«После 60-й минуты силы покинули многих игроков. Из-за этого другой футбол совсем был. Стали возникать проблемы в обороне, когда функционально подсели.

Быстрый гол сослужил нам плохую службу. Где-то подрасслабились», – считает Карпин.

  • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
  • Россия лидирует в группе.
  • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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Источник: ютуб-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Кипр Россия Карпин Валерий
Комментарии (30)
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111Hunter111
1630811051
Наши миллионеры не привыкли так часто играть.
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Fortuna-Kirov
1630813103
Радоваться надо, что не до начала матча их эти силы покинули
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Из Твери Леха
1630815108
Мальтийцы два раза в штрафной сфолили. Надо Соболя выпускать.
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portero
1630815678
Мне показалось что и в первом тайме после 15 минуты половина команды умерла, во втором такая же картина...
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RJM555
1630816472
ростова тоже хватало на первые 15-20 минут......ничего удивительного
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Atom2020
1630819296
Вызывайте следующих, эти сдохли!
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Play
1630819340
Покинули силы это мягко сказано, Кипр полчаса гонял и в хвост и в гриву, немного собственного мастерства не хватило, чтобы доводить атаки до опасных моментов.
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серега кашин
1630825658
ни одна команда так часто не жалуется как наши дормоеды что они все бедные устали, всех в сибирьна годик лес васить
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NewLife
1630825983
"Быстрый гол сослужил нам плохую службу. Где-то подрасслабились" Запрети им забивать до 60-ой минуты, и все дела)) Откуда же будут без сахара энергию брать. Валера- горе физиолог.
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Снег
1630833220
Валера, верни бойцам сахар в рацион, хоть по чайной ложке на брата! А то, ведь, скоро и на тайм у них сил не будет. Очень тебя прошу!
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