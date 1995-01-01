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    Отбор ЧМ-2022. Нидерланды с ван Гаалом сыграли вничью в Норвегии, Черногория с Хакшабановичем в основе взяла очко в Турции

    Главный тренер Луи ван Гаал провел первый матч в сборной Нидерландов после возвращения. Он не смог обыграть в гостях Норвегию. У нее первый гол в текущем отборе забил форвард Эрлинг Холанд. У него восемь мячей в 13 встречах за сборную.

    Голевой пас Холанду сделал экс-игрок РПЛ Стефан Страндберг.

    Сборная Черногории вырвала ничью в Турции. У черногорцев в основе вышел полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович, проведший на поле 78 минут.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа G. 4-й тур

    Турция – Черногория – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Ундер, 9; 2:0 – Ясиджи, 31; 2:1 – Марушич, 40; 2:2 – Радунович, 90+7.

    Латвия – Гибралтар – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гутковскис, 50 (с пенальти); 1:1 – Де Барр, 71 (с пенальти); 2:1 – Гутковскис, 85; 3:1 – Цыганик, 89.

    Норвегия – Нидерланды – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Холанд, 20; 1:1 – Классен, 37.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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