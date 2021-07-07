Бывший тренер «Спартака» Рианчо хочет возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо сообщил о желании возглавить сборную России.
«Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата.
В «Динамо» Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками «Динамо», которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России», – сказал Рианчо.
- Россияне заняли последнее место в группе на Евро-2020.
- РФС готовит отставку Черчесова.
- Ранее сообщалось, что РФС вел переговоры с Сергеем Семаком («Зенит»), Леонидом Слуцким («Рубин») и Валерием Карпиным («Ростов»).
- Помимо российских специалистов в шорт-лист РФС входят Андре Виллаш-Боаш, Йоахим Лев и Владимир Петкович.
Источник: «Спорт-Экспресс»