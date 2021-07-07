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  • Бывший тренер «Спартака» Рианчо хочет возглавить сборную России

Бывший тренер «Спартака» Рианчо хочет возглавить сборную России

7 июля 2021, 16:27
14

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо сообщил о желании возглавить сборную России.

«Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата.

В «Динамо» Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками «Динамо», которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России», – сказал Рианчо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Рианчо Рауль
Комментарии (14)
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NewLife
1625664980
И солнце взойдет...))
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99-й
1625665712
можно не надо?
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derrik2000
1625665921
У-Р-Р-Р-Р-А-А-А-А!!! Наконец-то мой любимый дядя Рауль приедет!!! )))))))) P.S. Вот же ж проходимец, прости Господи! Познакомился с Россией и её ХАЛЯВОЙ во времена карьеркина в Спартаке. С тех пор, как я понял, Россия ассоциируется у него с чем-то приятным, где можно рубить бабло ничего не делая, только раздавая интервью направо-налево с верещанием о том, как он любит нашу страну и сделает всё, чтобы Спартак (сборная России) стала чемпионами-чемпионов! )))))))))))))))))))) Итальяшка, хрен ли. Там У НИХ ТАКИХ рианчей "полкопейки мешок", да и ИШШО могут "скинуть для хорошего человека". )))))
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серега кашин
1625666242
а если предложить зп в рублях да и то меньше ляма то будет он ли так желать в нашу сборную
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Derzkiy1
1625668372
Слуцкий или Карпин в стране только достойны
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portero
1625673433
За какие заслуги на хлебное место? Это чудо платит откат?, он точно не нужен...
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Roma56
1625675351
Во писаки, во раздувают)) "хочет возглавить"... Вот ничего не нашли более интересного, как спросить у Рианчо про сборную... а тому что отвечать? критиковать не станешь, вот и наговорил позитивных слов и сразу "хочет возглавить"...
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Hektor 84
1625690080
Всем нравится зарплата чабана
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zigbert
1625726800
Тут даже дворник Потапов задумался о смене профессии.
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