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    Бывший тренер «Спартака» Рианчо хочет возглавить сборную России

    Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо сообщил о желании возглавить сборную России.

    «Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата.

    В «Динамо» Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками «Динамо», которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России», – сказал Рианчо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2392

      Derzkiy1 9 минут назад

      Слуцкий или Карпин в стране только достойны

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      Рейтинг: +20812

      bset 43 минуты назад

      Любое подобное заявление можно рассматривать как "Хочу много денег". Ни один иностранный тренер не побежит сейчас тренировать нашу сборную. Если не будет результата, спрашивать будут с тренера, а у тренера просто физически нет возможности набрать нормальный состав - нет в его распоряжении нормальных игроков и не предвидится, РФС своими реформами все уничтожил. Даже российские тренеры от работы отказались, хотя их проще затащить на патриотической волне, мол свою страну представлять будешь. Но даже они понимают, в какую историю они тогда вляпаются. Слуцкий в 2016 огреб только так, хотя тогда у сборной еще какие-то перспективы есть.

      Так что это не более чем попытка заработать легких денег.

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      Рейтинг: +6207

      серега кашин 44 минуты назад

      а если предложить зп в рублях да и то меньше ляма то будет он ли так желать в нашу сборную

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      Рейтинг: +15702

      derrik2000 50 минут назад

      У-Р-Р-Р-Р-А-А-А-А!!!
      Наконец-то мой любимый дядя Рауль приедет!!! ))))))))

      P.S. Вот же ж проходимец, прости Господи!
      Познакомился с Россией и её ХАЛЯВОЙ во времена карьеркина в Спартаке.
      С тех пор, как я понял, Россия ассоциируется у него с чем-то приятным, где можно рубить бабло ничего не делая, только раздавая интервью направо-налево с верещанием о том, как он любит нашу страну и сделает всё, чтобы Спартак (сборная России) стала чемпионами-чемпионов! ))))))))))))))))))))
      Итальяшка, хрен ли.
      Там У НИХ ТАКИХ рианчей "полкопейки мешок", да и ИШШО могут "скинуть для хорошего человека". )))))

      1
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      Рейтинг: +854

      Бенедиктус > derrik2000 25 минут назад

      Рианчо испанец)

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      Рейтинг: +15702

      derrik2000 > Бенедиктус 23 минуты назад

      А, ну да. ))
      Один хрен - "южных кровей".

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      Рейтинг: +474

      99-й 53 минуты назад

      можно не надо?

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      Рейтинг: +6604

      Cleaner 1 час назад

      Сколько желающих получать 2,5 миллиона евро ни за что не отвечая...

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      Рейтинг: +24025

      silver29 1 час назад

      Я уже у забыл про него.

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      Рейтинг: +8843

      NewLife 1 час назад

      И солнце взойдет...))

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