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  • Егоров: «РФС проведет переговоры с Семаком, Слуцким, Карпиным как с кандидатами на замену Черчесову»

Егоров: «РФС проведет переговоры с Семаком, Слуцким, Карпиным как с кандидатами на замену Черчесову»

3 июля 2021, 17:45
43

РФС работает над отставкой главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Будут проведены переговоры с потенциальными сменщиками.

«РФС проведет переговоры с тремя российскими и тремя зарубежными тренерами – кандидатами на пост главного тренера сборной. Если переговоры увенчаются успехом, Черчесов будет уволен.

Три российских кандидата: Леонид Слуцкий, Сергей Семак, Валерий Карпин. Фамилии иностранцев небезынтересны, расскажу потом», – сообщил экс-журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

  • Слуцкий возглавлял сборную с 2015-го по 2016-й год.
  • Россияне заняли последнее место в группе на Евро-2020, набрав 3 очка.
  • Технический комитет РФС признал работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

Слуцкий – о приглашении в сборную: «Прочел, поулыбался, мне никто не звонил»

Карпин: «В сборную России абсолютно не хочу. Ну, а зачем?»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Рубин Ростов Слуцкий Леонид Черчесов Станислав Карпин Валерий Семак Сергей
Комментарии (43)
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Боцман59rus
1625323962
-дайте паспорт Кариоке, Валера бесплатно будет пахать на благо родины))
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MaxRnD
1625324639
Валеру в сборную, Курбана в Ростов и все снова счастливы ))
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nik55
1625326646
так же пора менять и все руководство РФС
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vladimir-7
1625326802
Ввести в список Ю.П. Семина, огромный тренерский опыт, знает и следит за игроками в стране, взаимопонимание с игроками и клубными тренерами. Л.В. Слуцкий,опыт работы тренером в России и за рубежом, отличные отношения с игроками, в курсе возможностей игроков для сборной, с клубными тренерами в хороших отношениях.
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АртурZaСМ
1625326805
Только не Семак. Весь его футбол заключается в том, чтобы просто навесить в штрафную в поисках башки Дзюбы, а соответственно это тот же Черчесов. Контееееееее... было бы классно, но нужен русско говорящий...
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R_a_i_n
1625329345
Б л е а т ь, ну какой в жопу Семак... зла не хватает
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Fusballer
1625329677
У Семака нет задачи выходить из группы, так что подходит!
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general.lizyukov
1625335281
Лёня, не ведись!!! Опять наи.пут. Тащи Казань выше.
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Smoking_dog
1625342679
Ну всё поставят Семака и опять будет тоже самое,ничего не изменится ,потому что Семак такой же их ручной пёс
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Hektor 84
1625344168
Только не семачиха! Смотреть унылое подобие игры в стиле Уфы в исполнении сборной и его тупую морду не хотелось бы увидеть! А его бред в послематчевых интервью не уступает бреду чабана! Слуцкий уже был. А вот сборная под руководством Валеры было бы интересно понаблюдать.
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