Егоров: «РФС проведет переговоры с Семаком, Слуцким, Карпиным как с кандидатами на замену Черчесову»

РФС работает над отставкой главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Будут проведены переговоры с потенциальными сменщиками.

«РФС проведет переговоры с тремя российскими и тремя зарубежными тренерами – кандидатами на пост главного тренера сборной. Если переговоры увенчаются успехом, Черчесов будет уволен.

Три российских кандидата: Леонид Слуцкий, Сергей Семак, Валерий Карпин. Фамилии иностранцев небезынтересны, расскажу потом», – сообщил экс-журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Слуцкий возглавлял сборную с 2015-го по 2016-й год.

Россияне заняли последнее место в группе на Евро-2020, набрав 3 очка.

Технический комитет РФС признал работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

Слуцкий – о приглашении в сборную: «Прочел, поулыбался, мне никто не звонил»

Карпин: «В сборную России абсолютно не хочу. Ну, а зачем?»