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    Егоров: «РФС проведет переговоры с Семаком, Слуцким, Карпиным как с кандидатами на замену Черчесову»

    РФС работает над отставкой главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Будут проведены переговоры с потенциальными сменщиками.

    «РФС проведет переговоры с тремя российскими и тремя зарубежными тренерами – кандидатами на пост главного тренера сборной. Если переговоры увенчаются успехом, Черчесов будет уволен.

    Три российских кандидата: Леонид Слуцкий, Сергей Семак, Валерий Карпин. Фамилии иностранцев небезынтересны, расскажу потом», – сообщил экс-журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    • Слуцкий возглавлял сборную с 2015-го по 2016-й год.
    • Россияне заняли последнее место в группе на Евро-2020, набрав 3 очка.
    • Технический комитет РФС признал работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

    Слуцкий – о приглашении в сборную: «Прочел, поулыбался, мне никто не звонил»

    Карпин: «В сборную России абсолютно не хочу. Ну, а зачем?»

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +823

      партизан84 3 минуты назад

      а семак то за какие заслуги?

      0
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      Рейтинг: +1625

      Niko 10 минут назад

      Да какой толк то...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      Fusballer 36 минут назад

      У Семака нет задачи выходить из группы, так что подходит!

      2
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      Рейтинг: +10

      jop0987 36 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +545

      R_a_i_n 41 минуту назад

      Б л е а т ь, ну какой в жопу Семак... зла не хватает

      3
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      Рейтинг: +337

      BlackMurderDeco 45 минут назад

      Ни один не пойдет в это позорище собрание после усов, иохима лева гляньте) вот стебу будет немец тренирует русских петухов

      1
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      Рейтинг: +4026

      Zubo 57 минут назад

      Что не нравится, дебилы ? Прежде чем свергать царя нужно подумать кто будет после него

      0
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      Рейтинг: +4026

      Zubo 1 час назад

      Большевиков эти варианты не устроят, им нужен человек без зарплаты, а никто из этих троих работать меньше чем две зарплаты Черчесова не будет

      0
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      Рейтинг: +12480

      Skull_Boy 1 час назад

      Хаххахахахах, Семака в сборную, да это мямла еще хуже усатого

      2
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      Рейтинг: +318

      вальтер79 1 час назад

      а в итоге переговоров останеться лысый на евро то команда попала )))))))

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