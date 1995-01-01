Егоров: «РФС проведет переговоры с Семаком, Слуцким, Карпиным как с кандидатами на замену Черчесову»

а семак то за какие заслуги?
РФС работает над отставкой главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Будут проведены переговоры с потенциальными сменщиками.
«РФС проведет переговоры с тремя российскими и тремя зарубежными тренерами – кандидатами на пост главного тренера сборной. Если переговоры увенчаются успехом, Черчесов будет уволен.
Три российских кандидата: Леонид Слуцкий, Сергей Семак, Валерий Карпин. Фамилии иностранцев небезынтересны, расскажу потом», – сообщил экс-журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
- Слуцкий возглавлял сборную с 2015-го по 2016-й год.
- Россияне заняли последнее место в группе на Евро-2020, набрав 3 очка.
- Технический комитет РФС признал работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
Слуцкий – о приглашении в сборную: «Прочел, поулыбался, мне никто не звонил»
Карпин: «В сборную России абсолютно не хочу. Ну, а зачем?»