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    Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович сообщил, что технический комитет РФС выразил доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    «Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на пост главного тренера сборной», – сказал Гершкович.

    • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
    • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
    • По информации «СЭ», Черчесовым недовольны партнеры РФС.

    Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

    Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +605

      SuperNils 12 минут назад

      Так там в РФС его кореша сидят все, вместе бухают на яхтах, неужели они его кинут.

      0
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      Рейтинг: +107

      Solist345345 15 минут назад

      На чм-22 ещё отобраться нужно, а у нас Стасик хороший, а команда говно.

      1
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      Рейтинг: +21096

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Это типа: ты, конечно, говно, но мы тебя уважаем. Футбольная власть во всём блеске.

      0
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      Рейтинг: +15555

      derrik2000 28 минут назад

      А что, кто-то сомневался в ТАКОМ рещении "чинариков от футбола"???
      Я, лично, не сомневался.
      О чём вчерась и писАл.

      0
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      Рейтинг: +59

      ЛВДУЗ 33 минуты назад

      ахахаха... *****

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      Рейтинг: +23664

      silver29 44 минуты назад

      )))) что и следовало ожидать (((((( может и орден дадут 4 степени, хотя четвертой у него уже есть.

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      Рейтинг: +5468

      порт 45 минут назад

      Логика мартышки.

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      Рейтинг: +458

      Лфшт 46 минут назад

      Плять ну вот это происходит??? Почему Де Бур ушел после поражения в 1/8 ??? Потому что федерация признала работу неудовлетворительной. А тут Стасику пальчиком погрозили, бумажечку дали, где написано кому сколько занести и дальше пошел урод усатый получать 16 666 667 рублей в месяц!!!! Это просто писдец полный. ***** старые когда вы уже всё сдохните. Ублюдки!!!

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      Рейтинг: +27

      jek718875 49 минут назад

      НУ ВСЁ, НА ЧМ-22 ОБСЕРУТСЯ...

      0
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      Рейтинг: +2252

      seth343 49 минут назад

      Ну и дела.

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