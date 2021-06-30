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  • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие

Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие

30 июня 2021, 12:59
24

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович сообщил, что технический комитет РФС выразил доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на пост главного тренера сборной», – сказал Гершкович.

  • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
  • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
  • По информации «СЭ», Черчесовым недовольны партнеры РФС.

Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

Источник: «Р-Спорт»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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Лфшт
1625047695
Плять ну вот это происходит??? Почему Де Бур ушел после поражения в 1/8 ??? Потому что федерация признала работу неудовлетворительной. А тут Стасику пальчиком погрозили, бумажечку дали, где написано кому сколько занести и дальше пошел урод усатый получать 16 666 667 рублей в месяц!!!! Это просто писдец полный. ***** старые когда вы уже всё сдохните. Ублюдки!!!
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derrik2000
1625048744
А что, кто-то сомневался в ТАКОМ рещении "чинариков от футбола"??? Я, лично, не сомневался. О чём вчерась и писАл.
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maygli
1625050535
А, ну всё! Можно сказать до свидания российскому футболу на ближайшие пять лет.
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DeStar
1625050629
зп не повысили вдогонку ему? может мало, потому и такие результаты?)
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Боцман59rus
1625051106
- парам парам пам, хей!!!
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rash1959
1625051389
Соответственно болельщики страны выражают своё недоверие техническому комитету РФС.
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Andrew01
1625051424
Пора на матчи выходить с плакатами и кричалками: "Черчесов пошел вон!"
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footbil
1625051692
Ну вот и все, больше не буду смотреть сборную России, пока там находится великий стратег Черчесов и дзюбиньо-мастер рукопашной борьбы.
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maygli
1625052511
А вот голландский тренер, сразу после вылета с 1/8 ушёл с поста.
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aubergine
1625055404
Ахахаахах, во дурдом творится в РФС. Это как например "муж признал, что его жена ш..ха, но выразил ей доверие и не прогнал". Ой 3,14здец чё происходит. Театр абсурда. Черчесов, Гершкович - пнх все!!! Клоуны чёртовы.
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