Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович сообщил, что технический комитет РФС выразил доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на пост главного тренера сборной», – сказал Гершкович.

Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

По информации «СЭ», Черчесовым недовольны партнеры РФС.

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