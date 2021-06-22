«СЭ»: Черчесов не собирается уходить из сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов планирует продолжить работу с национальной командой.

По информации «СЭ», 57-летний специалист не собирается подавать в отставку после вылета с Евро-2020.

Сегодня тренер сказал футболистам, что ждет встречи с ними в сентябре, когда возобновится квалификация ЧМ-2022.