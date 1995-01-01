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    «СЭ»: Черчесов не собирается уходить из сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов планирует продолжить работу с национальной командой.

    По информации «СЭ», 57-летний специалист не собирается подавать в отставку после вылета с Евро-2020.

    Сегодня тренер сказал футболистам, что ждет встречи с ними в сентябре, когда возобновится квалификация ЧМ-2022.

    • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
    • На ЧМ-2018 команда под его руководством дошла до 1/4 финала.
    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии32
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      Рейтинг: +8506

      alp 2 минуты назад

      тут не только черчесу, тут всем пора на выход. развалили футбол в стране, урррроды вонючие

      1
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      Рейтинг: +552

      kosmonaft 2 минуты назад

      тут вместе с тренером и команду увольнять нужно за исключением Сафонова Фернандеса ну и может быть Головина

      0
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      Рейтинг: +473

      хав_бек 6 минут назад

      Ждет, когда болелы вынесут вперед ногами?
      Пора бы и честь знать. Только эта честь у Стасика отсутствует((

      2
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      Рейтинг: +256

      trudovik 10 минут назад

      В России всё должно быть иначе!
      Зарплату нужно платить ТОЛЬКО ПО ИТОГАМ работы.
      Взяли Евро - получи 5 лямов.
      Взяли ЧМ - получи еще 5 лямов.
      Обосрались, не вышли - получи МРОТ - 12 792 рубля и сиди на попе ровно.

      3
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      Рейтинг: +20196

      slavutiq70 12 минут назад

      Мне лично насрать уйдёт Усатый или нет , я просто знаю что от смены тренера нехера не что не изменится , это системный кризис в нашем футболе посмотрите на еврокубки там были разные тренеры а итог такой же один в один ,,,нет нормальных игроков ,система подготовки не работает,,,,

      3
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      Рейтинг: +552

      kosmonaft > slavutiq70 5 минут назад

      согласен тут не только в тренере дело у нас игроков нету а те которые есть они бояться играть раньше хоть только топов боялись а теперь даже данию испугались мяч не держат играют на отбой или отдают вратарю даже когда проигрывают и нужно идти в перёд и физ подготовка ни какая в нашем чемпионате они герои а как только игры в еврокубках или сборной то всё становиться видно после тридцатой минуты у них уже сил нету идти в перёд и это системно

      1
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      Рейтинг: +473

      хав_бек > slavutiq70 4 минуты назад

      согласен, что мы увидели результат уровня РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Иван Петров 1986 21 минуту назад

      Ну куда же уходить от такой кормушки.

      1
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      Рейтинг: +461

      O-kolesov 24 минуты назад

      Нигде больше на хрен не нужен

      1
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      Рейтинг: -399

      Аден 26 минут назад

      вот цука прилипла, ни капли совести и достоинства, РФС млять, ну увольте его.

      3
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      Рейтинг: +6134

      владимир миронов 27 минут назад

      Жалко,что в таких случаях у нас не выносят вперед ногами.Представьте,какая очередь из желающих была бы.

      6
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      Рейтинг: +1329

      Obojaemiy 28 минут назад

      Вот клещ пилять *****!!! Зарплату втрое убавить!

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