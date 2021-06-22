«СЭ»: Черчесов не собирается уходить из сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов планирует продолжить работу с национальной командой.
По информации «СЭ», 57-летний специалист не собирается подавать в отставку после вылета с Евро-2020.
Сегодня тренер сказал футболистам, что ждет встречи с ними в сентябре, когда возобновится квалификация ЧМ-2022.
- Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
- На ЧМ-2018 команда под его руководством дошла до 1/4 финала.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
Источник: «Спорт-Экспресс»