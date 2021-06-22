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«СЭ»: Черчесов не собирается уходить из сборной России

22 июня 2021, 13:50
88

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов планирует продолжить работу с национальной командой.

По информации «СЭ», 57-летний специалист не собирается подавать в отставку после вылета с Евро-2020.

Сегодня тренер сказал футболистам, что ждет встречи с ними в сентябре, когда возобновится квалификация ЧМ-2022.

  • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
  • На ЧМ-2018 команда под его руководством дошла до 1/4 финала.
  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (88)
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САДЫЧОК
1624359775
Инструкция сверху пришла оставить Никчемность у руля ! Вперёд боты -начинайте топить за это Днище ! Вот , уже и Губерниев на ходу переобулся...
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Боцман59rus
1624359864
-придется болельщикам уходить из сборной, те кто еще остались))
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ЮНик
1624360315
А зачем уходить, если зарплата в 10 раз выше, чем у тренера сборной Дании, а спроса абсолютно НИКАКОГО? Никто бы не ушел...Да и не до конца ведь обосрался. Так, всего лишь по уши.
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Plyash
1624360805
Черчезон никогда не будет аксакалом,слабый и непорядочный - таких на Востоке не уважают.Словоблуд и позёр,нёс околесицу такую в интервью,что уши заворачиваются. Стас как баба базарная - за свои слова не отвечает и ответственности не несёт,потому как его руководство во главе с Дюковым само никакое.
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владимир миронов
1624361867
Жалко,что в таких случаях у нас не выносят вперед ногами.Представьте,какая очередь из желающих была бы.
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alp
1624363389
тут не только черчесу, тут всем пора на выход. развалили футбол в стране, урррроды вонючие
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derrik2000
1624364753
При таком одобрении "конструктивной деятельности" уССатого, жирного самовлюблённого и алчного упыря, а так же "честных выборАх" самизнаетекого, полено будет ведущим нападающим сборной до 65-ти лет! И это только если ещё пенсионный возраст не поднимут. )))
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JTherry
1624365037
сборная давно и планомерно шла к этому результату: 3 года подряд вылеты из групп в ЛЧ и ЛЕ с последних мест (игроки в основном из команд РПЛ), позорище в группе Лиге наций, 20 поражений, 7 разгромов... а тренер изучает не футбольную тактику соперников, а комментарии о себе в интернете... поражение от Дании изменило лишь настроение "экспертов" Тины с патч-тв, которые вдруг прозрели и увидели что-то новое в игре сборной...) не удивлюсь комменту очередного Дивеева или Жамалетдинова, что "Дания ничего не показала" и "вообще не космос", просто не повезло и мы пропустили 4 гола, но зато какой красивый в ответ забили...))
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BRO_football
1624365748
А с чего это вдруг Черчесов должен САМ уходить в отставку? Никогда такого не случится, потому что он слишком упрямый и самоуверенный. Ему ведь даже не стыдно за произошедшее на Евро, потому что на пресс-конференции улыбался и говорил, что матч с Данией был лучшей игрой российской сборной. Черчесова может только РФС пинками выгнать, предварительно выплатив неустойку за досрочное расторжение контракта.
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Garrincha58
1624366292
насрать на эту сбродную на этого физрука я уже лет пять не болею за них и почти не смотрю особенно товарняки даже не знаю с кем там они играли я болельщик со стажем и этот подход к футболу который сейчас у нас в стране давно отбил охоту смотреть это уё...ще, а пока этот дрочедедпул в Зените вообще не пойду на стадион с удовольствием слежу за матчами АПЛ и Ла Лиги и серии,а наш ЧР пусть смотрят любители фильмов ужасов иначе это ни с чем не сравнить
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