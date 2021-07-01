Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий – о приглашении в сборную: «Прочел, поулыбался, мне никто не звонил»

Слуцкий – о приглашении в сборную: «Прочел, поулыбался, мне никто не звонил»

1 июля 2021, 21:17
6

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы о своем возможном возвращении в сборную России.

– Во всех лентах новостей появилась информация, что вы получили приглашение вернуться в сборную.

– Я так же прочел, как и ты, поулыбался.

– Ну?

– Ну что ну? Нет, никто не звонил.

– Еще появилась информация, что источник из казанского клуба сообщил: Леонид Слуцкий не собирается бросать «Рубин» и возвращаться в сборную.

– Ну когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно.

  • Слуцкий возглавлял сборную с 2015-го по 2016-й год.
  • Россияне заняли последнее место в группе на Евро-2020, набрав 3 очка.
  • Технический комитет РФС признал работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Рубин Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1625165199
Там усатого поганой метлой не выгонишь.... Загрызёт всех и крыша поможет...
Ответить
Бриг
1625165257
А если бы позвали?
Ответить
vladimir-7
1625206629
Леонид Викторович, если и поступит такое предложение, то ни в коем случае не соглашайтесь возглавлять сборную, у вас пропадет возможность постоянно заниматься тренерской работой, которая есть в клубе и ваш тренерский уровень остановится и повышаться не будет.
Ответить
nemolod
1625210837
ЛВС оттого и поулыбался,что хорошо понимает,что в РФС все давно решено оставить главным Черчесова до конца 2022 года-деньги все распределены до этого времени,а что-то всерьез менять нет смысла-уровень мастерства игроков сборной таков,что на следующий мундиаль им места не будет !
Ответить
zigbert
1625231365
Определенные успехи в работе с Рубином у него уже есть. Но стоит ли вновь рваться с места в карьер?
Ответить
Главные новости
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
19
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
5
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
Все новости
Все новости
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
1
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
45
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
22
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+