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    Слуцкий – о приглашении в сборную: «Прочел, поулыбался, мне никто не звонил»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы о своем возможном возвращении в сборную России.

    – Во всех лентах новостей появилась информация, что вы получили приглашение вернуться в сборную.

    – Я так же прочел, как и ты, поулыбался.

    – Ну?

    – Ну что ну? Нет, никто не звонил.

    – Еще появилась информация, что источник из казанского клуба сообщил: Леонид Слуцкий не собирается бросать «Рубин» и возвращаться в сборную.

    – Ну когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно.

    • Слуцкий возглавлял сборную с 2015-го по 2016-й год.
    • Россияне заняли последнее место в группе на Евро-2020, набрав 3 очка.
    • Технический комитет РФС признал работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1993

      Бриг 1 час назад

      А если бы позвали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48715

      portero 1 час назад

      Там усатого поганой метлой не выгонишь....
      Загрызёт всех и крыша поможет...

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