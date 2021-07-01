Слуцкий – о приглашении в сборную: «Прочел, поулыбался, мне никто не звонил»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы о своем возможном возвращении в сборную России.

– Во всех лентах новостей появилась информация, что вы получили приглашение вернуться в сборную.

– Я так же прочел, как и ты, поулыбался.

– Ну?

– Ну что ну? Нет, никто не звонил.

– Еще появилась информация, что источник из казанского клуба сообщил: Леонид Слуцкий не собирается бросать «Рубин» и возвращаться в сборную.

– Ну когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно.