Слуцкий – о приглашении в сборную: «Прочел, поулыбался, мне никто не звонил»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы о своем возможном возвращении в сборную России.
– Во всех лентах новостей появилась информация, что вы получили приглашение вернуться в сборную.
– Я так же прочел, как и ты, поулыбался.
– Ну?
– Ну что ну? Нет, никто не звонил.
– Еще появилась информация, что источник из казанского клуба сообщил: Леонид Слуцкий не собирается бросать «Рубин» и возвращаться в сборную.
– Ну когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно.
- Слуцкий возглавлял сборную с 2015-го по 2016-й год.
- Россияне заняли последнее место в группе на Евро-2020, набрав 3 очка.
- Технический комитет РФС признал работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»