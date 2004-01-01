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    Карпин: «В сборную России абсолютно не хочу. Ну, а зачем?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не хочет возглавить сборную России.

    – В сборную России хочешь?

    – Нет.

    – Что так?

    – Ну, а зачем? У меня контракт с «Ростовом», все. Мы работаем, готовимся к сезону. При чем тут сборная? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер.

    – Ну, это пока.

    – Пока есть, значит он есть. Туда абсолютно не хочу, – сказал Карпин.

    • Сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы.
    • С августа 2016 года сборную возглавляет Станислав Черчесов.
    • Его контракт с РФС рассчитан до конца 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии23
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      Рейтинг: +7536

      САДЫЧОК 18 минут назад

      В сборной должны быть сильнейшие тренеры ! Кто , такой Черчесов?-НИКТО ! Ни каких достижений ! За какие заслуги , он там ?!

      0
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      Рейтинг: +21083

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Как же Валера пойдёт в сборную, он же не рыбак...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +833

      tushkanlz 39 минут назад

      Правильно, что-то пытаться сделать из этого «добра»...

      1
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      Рейтинг: +6310

      Cleaner 49 минут назад

      Как зачем? Валера, будешь пинками заставлять это стадо играть в футбол!

      0
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      Рейтинг: +426

      Каменный стояк 57 минут назад

      Всё правильно, Валера, не надо пачкать себя в этом говне.

      0
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      Рейтинг: +23464

      silver29 1 час назад

      а что зовут ? уж если и звать кого тренером сборной то Аленичева или Слуцкого

      0
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      Рейтинг: +305

      стоп кран 1 час назад

      Валера не спеши отказыватьчя. 2.5 ляма евро на земле не валяются ))

      0
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      Рейтинг: +9317

      alex1951 > стоп кран 31 минуту назад

      Товарищ ,,стоп кран мьюзик,,
      Есть такая поговорка: Счастье не в деньгах,когда они есть и в деньгах ,когда их нету..... А у Карпуши ,полагаю,на булку с маслом хватает,а жаба его не давит.....как то так..

      1
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      Рейтинг: +281

      loko1982 1 час назад

      Валера, подумай ещё раз!
      Когда тебе ещё удастся потренеровать Дзюбу?
      Да и Песьяков будет не против))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9317

      alex1951 1 час назад

      Земеля молодец. Ответил по-эстонски ,лаконично,без лишнего базара....никого не обижая....
      Карпушу давно ничем не удивить....Так ,что на Х. попу гармонь?
      Чтобы РФС-ники дергали,моск проедали?

      5
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      Рейтинг: +45150

      MaxRnD > alex1951 1 час назад

      Козе — баян, попУ — гармонь, икону — папуасу! )))

      2
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      Рейтинг: +9317

      alex1951 > MaxRnD 1 час назад

      Ростов- Чемпион!

      4
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      Рейтинг: +45150

      MaxRnD > alex1951 1 час назад

      Адназначна )))

      3
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      Рейтинг: +6240

      playsh 1 час назад

      Валера умница,опыт получания по щекам у него огромный,хоть и незаслуженный.
      Один из лучших спецов в России,а подставу он за версту чует.

      6
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      Рейтинг: +9317

      alex1951 > playsh 1 час назад

      Писали в одно время ,и мыслили одинаково)))
      Так что тоже +

      4
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      Рейтинг: +652

      Урия Гип 2 > playsh 31 минуту назад

      По подставам он большой специалист.

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      ...
      Рейтинг: +6240

      playsh > alex1951 16 минут назад

      Спасибо за понимание..

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