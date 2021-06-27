Карпин: «В сборную России абсолютно не хочу. Ну, а зачем?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не хочет возглавить сборную России.

– В сборную России хочешь?

– Нет.

– Что так?

– Ну, а зачем? У меня контракт с «Ростовом», все. Мы работаем, готовимся к сезону. При чем тут сборная? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер.

– Ну, это пока.

– Пока есть, значит он есть. Туда абсолютно не хочу, – сказал Карпин.