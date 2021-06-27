Карпин: «В сборную России абсолютно не хочу. Ну, а зачем?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не хочет возглавить сборную России.
– В сборную России хочешь?
– Нет.
– Что так?
– Ну, а зачем? У меня контракт с «Ростовом», все. Мы работаем, готовимся к сезону. При чем тут сборная? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер.
– Ну, это пока.
– Пока есть, значит он есть. Туда абсолютно не хочу, – сказал Карпин.
- Сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы.
- С августа 2016 года сборную возглавляет Станислав Черчесов.
- Его контракт с РФС рассчитан до конца 2022 года.
Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»