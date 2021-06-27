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Карпин: «В сборную России абсолютно не хочу. Ну, а зачем?»

27 июня 2021, 19:17
37

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не хочет возглавить сборную России.

– В сборную России хочешь?

– Нет.

– Что так?

– Ну, а зачем? У меня контракт с «Ростовом», все. Мы работаем, готовимся к сезону. При чем тут сборная? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер.

– Ну, это пока.

– Пока есть, значит он есть. Туда абсолютно не хочу, – сказал Карпин.

  • Сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы.
  • С августа 2016 года сборную возглавляет Станислав Черчесов.
  • Его контракт с РФС рассчитан до конца 2022 года.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Чемпионат Европы Ростов Черчесов Станислав Карпин Валерий
Комментарии (37)
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derrik2000
1624812233
"Во-вторых, у сборной есть тренер. – Ну, это пока. – Пока есть, значит он есть. Туда абсолютно не хочу, – сказал Карпин." А кто говорит, что ты там нужен как ТРЕНЕР??? Трусы-футболку одел и - ВПЕРЁД! - показывать КЛАССНЫЙ футбол нынешнимм зажравшимся фуфлогонам!
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fhnv
1624812627
Хуже стасика не было и не будет тренеришки
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insider_retro
1624812711
Валера грамотно дистанцировался от геморройных вопросов... Кто продавливал кандидатуры, пусть теперь и отгребают дёготь без мёда...
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slavа0508
1624813178
Ну и правильно ,,, что там делать ??? с таким материалом что сейчас имеется в РПЛ любой тренер только карьеру испортит , только недалёкие могут думать что если уберут усатого и попрёт,,,,
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Plyash
1624813366
Валера умница,опыт получания по щекам у него огромный,хоть и незаслуженный. Один из лучших спецов в России,а подставу он за версту чует.
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alex1951
1624813516
Земеля молодец. Ответил по-эстонски ,лаконично,без лишнего базара....никого не обижая.... Карпушу давно ничем не удивить....Так ,что на Х. попу гармонь? Чтобы РФС-ники дергали,моск проедали?
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САДЫЧОК
1624819417
В сборной должны быть сильнейшие тренеры ! Кто , такой Черчесов?-НИКТО ! Ни каких достижений ! За какие заслуги , он там ?!
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serglider
1624823909
Из российских тренеров можно было поставить во главе сборной "сочинца" Федотова, по крайней мере, то что он делает дает результат и игроки под его руководством растут.
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zigbert
1624863205
Карпин нюх еще не потерял.
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yaran56
1625032499
Респект Карпину! Другой бы да я хочу получать 2,5 евро а потом хоть трава не рости. Человеческое достоинство для него не пустой звук.
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