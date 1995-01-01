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    ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Волгарю», «Оренбург» – «Енисею» и другие результаты

    «Шинник» опустился на последнее место в ФНЛ. В очередном туре ярославцы уступили соседям из Иваново.

    «Оренбург» проиграл впервые в сезоне. «Спартак-2» не справился в гостях с «Волгарем».

    Первенство ФНЛ. 17-й тур

    Краснодар-2 (Краснодар) – Динамо (Брянск) – 0:0

    Оренбург – Енисей (Красноярск) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кичин, 11 (с пенальти); 0:2 – Сиваков, 27 (в свои ворота); 0:3 – Зотов, 79; 1:3 – Фамейе, 83.

    Удаления: нет – Кичин, 43 (вторая ж.к.).

    Шинник (Ярославль) – Текстильщик (Иваново) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Аппаев, 64; 0:2 – Горюшкин, 87; 0:3 – Горюшкин, 90.

    Удаления: Покидышев, 81 (вторая ж.к.) – нет.

    Акрон (Тольятти) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:4 (2:1)

    Голы: 1:0 – Герюгов, 11; 2:0 – Делькин, 23; 2:1 – Петров, 41 (с пенальти); 2:2 – Котик, 50; 2:3 – Кленкин, 75; 3:3 – Делькин, 87; 3:4 – Юшин, 89.

    Волгарь (Астрахань) – Спартак-2 (Москва) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Погосов, 60; 2:0 – Воробьев, 80 (с пенальти).

    Велес (Москва) – Томь (Томск) – 0:0

    Торпедо (Москва) – Алания (Владикавказ) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Калмыков, 47; 2:0 – Адаев, 90+3.

    Факел (Воронеж) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сергеев, 51 (с пенальти); 1:1 – Максимов, 90.

    Чайка (Песчанокопское) – Нижний Новгород – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кулишев, 54; 1:1 – Гоцук, 88.

    Балтика (Калининград) – Иртыш (Омск) – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Киселев, 10; 1:1 – Плетнев, 12; 2:1 – Маркин, 40; 2:2 – Шлеермахер, 74; 3:2 – Маркин, 79.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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