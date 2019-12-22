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    Лига Европы. «Арсенал» минимально выиграл у «Олимпиакоса» и другие результаты 1/16 финала

    Завершились еще восемь матчей 1/16 финала Лиги Европы.

    Домашние победы одержали «Рейнджерс», «Вулверхэмптон», «Байер», «Вольфсбург» и «Рома» над «Брагой», «Эспаньолом», «Порту», «Мальме» и «Гентом» соответственно.

    В гостях выиграли «Базель» и «Арсенал». Швейцарцы взяли верх над АПОЭЛом, а англичане – над «Олимпиакосом».

    Ничьей завершилась только встреча «АЗ Алкмаара» и ЛАСКа.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала

    Рейнджерс – Брага – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Франсержио, 11; 0:2 – Руис, 59; 1:2 – Хаджи, 67; 2:2 – Арибо, 75; 3:2 – Хаджи, 82.

    Вулверхэмптон – Эспаньол – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жота, 15; 2:0 – Невеш, 52; 3:0 – Жота, 67; 4:0 – Жота, 81.

    Байер – Порту – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Аларио, 29; 2:0 – Хаверц, 57 (с пенальти); 2:1 – Диас, 73.

    АПОЭЛ – Базель – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Петретта, 16; 0:2 – Штокер, 53; 0:3 – Кабрал, 66.

    АЗ Алкмаар – ЛАСК – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рагуж, 26; 1:1 – Копмейнерс (с пенальти), 86.

    Вольфсбург – Мальме – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Телин (с пенальти), 47; 1:1 – Брекало, 49; 2:1 – Телин (в свои ворота), 62.

    Рома – Гент – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Перес, 13.

    Олимпиакос – Арсенал – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ляказетт, 81.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2139

      SarJr 22 минуты назад

      Волки просто красавчики. Так держать!

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