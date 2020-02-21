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Главный судья:
Тобиас Штилер (Оберхаузен)
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Вулверхэмптон - Эспаньол

20.02.2020, Четверг, 23:00 мск Вулверхэмптон, стадион Мулинекс Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Вулверхэмптон - Эспаньол
Группа K И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брага 6 4 2 0 15:9 +6 14
2. Вулверхэмптон 6 4 1 1 11:5 +6 13
3. Слован Бр 6 1 1 4 10:13 -3 4
4. Бешикташ 6 1 0 5 6:15 -9 3
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