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Расписание матчей
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Эспаньол - Вулверхэмптон
Эспаньол - Вулверхэмптон: обзор матча 27 февраля 2020
Эспаньол
27.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Вулверхэмптон
16'
Х. Кальери
57'
Х. Кальери (П)
90+1'
Х. Кальери
22'
А. Траоре
79'
М. Доэрти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вулверхэмптон
ГОЛ! 3:2!
Х. Кальери
Пас отдал
Пипа
90'
+1
79'
ГОЛ! 2:2!
М. Доэрти
Пас отдал
Д. Поденсе
78'
Замена
Б. Жордау
️️️️
А. Траоре
Замена
Пипа
️️️️
О. Мелендо
75'
Замена
В. Лей
️️️️
С. Дардер
67'
Желтая карточка
Х. Кальери
66'
Желтая карточка
М. Варгас
66'
64'
Замена
П. Нету
️️️️
М. Гиббс-Уайт
63'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
Замена
П. Лосано
️️️️
В. Санчес
61'
58'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Р. Винагре
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Кальери
57'
56'
Желтая карточка
М. Килман
Желтая карточка
В. Санчес
40'
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Траоре
Пас отдал
Д. Поденсе
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
Пас отдал
А. Педроса
16'
6'
Желтая карточка
А. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Прието
17
Педроса
20
Калеро
5
Налдо
2
Гомес
5
Лопес
10
Дардер
4
Санчес
8
Варгас
21
Мелендо
9
Кальери
3-2-3-1-1
1
Патрисиу
15
Коди
3
Килман
30
Боли
2
Доэрти
19
Винагре
10
Гиббс-Уайт
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
11
Поденсе
21
Мелендо
2
Пипа
2
Пипа
21
Мелендо
10
Дардер
7
Лей
7
Лей
10
Дардер
4
Санчес
10
Лосано
10
Лосано
4
Санчес
19
Винагре
29
Сайсс
29
Сайсс
19
Винагре
24
Траоре
6
Жордау
6
Жордау
24
Траоре
10
Гиббс-Уайт
7
Нету
7
Нету
10
Гиббс-Уайт
Остались в запасе
Эспаньол
Вулверхэмптон
23
Адриан Эмбарба
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
9
Леонардо Кампана
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
9
Леонардо Кампана
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Эспаньол - Вулверхэмптон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Стейдж Фронт
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