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Вулверхэмптон - Эспаньол
Вулверхэмптон - Эспаньол: обзор матча 20 февраля 2020
Вулверхэмптон
20.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Эспаньол
15'
Д. Жота
52'
Р. Невеш
67'
Д. Жота
81'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Эспаньол
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Д. Жота
83'
ГОЛ! 4:0!
Д. Жота
Пас отдал
Ж. Моутинью
81'
78'
Желтая карточка
В. Санчес
75'
Замена
С. Дардер
️️️️
В. Гомес
Замена
П. Нету
️️️️
Р. Хименес
75'
67'
Желтая карточка
В. Гомес
ГОЛ! 3:0!
Д. Жота
Пас отдал
М. Доэрти
67'
62'
Замена
Х. Кальери
️️️️
О. Мелендо
61'
Замена
Д. Лопес
️️️️
А. Итурраспе
Замена
Л. Дендокер
️️️️
А. Траоре
61'
ГОЛ! 2:0!
Р. Невеш
52'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
43'
43'
Желтая карточка
А. Итурраспе
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
Р. Хименес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
29
Сайсс
17
Кастро
21
Невеш
2
Доэрти
8
Моутинью
20
Жота
24
Траоре
9
Хименес
4-2-3-1
1
Прието
2
Гомес
5
Налдо
20
Калеро
12
Вила
8
Итурраспе
4
Санчес
21
Мелендо
7
Лей
8
Варгас
14
Феррейра
24
Траоре
18
Дендокер
18
Дендокер
24
Траоре
20
Жота
11
Поденсе
11
Поденсе
20
Жота
9
Хименес
7
Нету
7
Нету
9
Хименес
8
Итурраспе
5
Лопес
5
Лопес
8
Итурраспе
2
Гомес
10
Дардер
10
Дардер
2
Гомес
21
Мелендо
9
Кальери
9
Кальери
21
Мелендо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Эспаньол
9
Леонардо Кампана
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
23
Адриан Эмбарба
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
9
Леонардо Кампана
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Вулверхэмптон - Эспаньол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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