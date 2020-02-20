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Судьи
Главный судья:
Орель Гринфилд

АПОЭЛ - Базель

20.02.2020, Четверг, 23:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига Европы, 1/16 финала , первый матч АПОЭЛ - Базель
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Севилья 6 5 0 1 14:3 +11 15
2. АПОЭЛ 6 3 1 2 10:8 +2 10
3. Карабах 6 1 2 3 8:11 -3 5
4. Дюделанж 6 1 1 4 8:18 -10 4
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