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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Базель
АПОЭЛ - Базель: обзор матча 20 февраля 2020
АПОЭЛ
20.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Базель
16'
Р. Петретта
53'
В. Штокер
66'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Базель
85'
Замена
О. Буньяку
️️️️
Ф. Фрай
Желтая карточка
М. Йенсен
83'
80'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Р. Петретта
Замена
Х. Вилер
️️️️
Н. Иоанну
80'
74'
Замена
К. Адеми
️️️️
А. Кабрал
73'
Желтая карточка
В. Штокер
Желтая карточка
У. Матич
73'
Замена
А. Яколиш
️️️️
Т. Де Винсенти
71'
66'
ГОЛ! 0:3!
А. Кабрал
Пас отдал
Р. Петретта
62'
Желтая карточка
О. Альдрете
Замена
Л. Халлениус
️️️️
А. Павлович
56'
53'
ГОЛ! 0:2!
В. Штокер
Пас отдал
Ф. Фрай
Желтая карточка
А. Павлович
28'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Петретта
Пас отдал
Э. Джемерт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
91
Драган Михайлович
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
95
Алеф
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
6
Христос Вилер
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Линус Халлениус
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
3-4-2-1
27
Белец
2
Вурос
30
Меркис
14
Иоанну
91
Михайлович
95
Алеф
22
Матич
31
Йенсен
30
Де Винсенти
11
Аль-Тамари
20
Павлович
3-2-4-1
1
Омлин
5
Джемерт
15
Риверос
15
Альдрете
30
Видмер
18
Петретта
20
Фрай
10
Кампо
34
Джака
14
Штокер
19
Кабрал
20
Павлович
9
Халлениус
9
Халлениус
20
Павлович
14
Иоанну
6
Вилер
6
Вилер
14
Иоанну
30
Де Винсенти
70
Яколиш
70
Яколиш
30
Де Винсенти
18
Петретта
9
Пулулу
9
Пулулу
18
Петретта
20
Фрай
25
Буньяку
25
Буньяку
20
Фрай
19
Кабрал
9
Адеми
9
Адеми
19
Кабрал
Остались в запасе
АПОЭЛ
Базель
24
Бой Ватерман
ВР
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
33
Антреас Макрис
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
33
Антреас Макрис
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча АПОЭЛ - Базель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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