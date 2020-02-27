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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - АПОЭЛ
Базель - АПОЭЛ: обзор матча 27 февраля 2020
Базель
27.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
АПОЭЛ
38'
Ф. Фрай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - АПОЭЛ
86'
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
Желтая карточка
Э. Исуфи
81'
76'
Желтая карточка
П. Вурос
74'
Пенальти не реализован!
Т. Де Винсенти
70'
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Аль-Тамари
Замена
Рамирес
️️️️
Ф. Фрай
70'
63'
Желтая карточка
Г. Эфрем
62'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Э. Алонефтис
55'
Желтая карточка
М. Йенсен
46'
Замена
Т. Де Винсенти
️️️️
А. Яколиш
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Р. Петретта
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Фрай
38'
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Адеми
32'
22'
Желтая карточка
У. Матич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
47
Элис Исуфи
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦЗ
91
Драган Михайлович
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Базель
9
Афимико Пулулу
ЛВ
25
Оргес Буньяку
ЦП
7
Рамирес
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
95
Алеф
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
9
Линус Халлениус
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
3-2-4-1
1
Николич
31
Бергстрем
15
Риверос
5
Джемерт
18
Петретта
47
Исуфи
14
Штокер
34
Джака
10
Кампо
20
Фрай
9
Адеми
3-2-3-2
24
Ватерман
2
Вурос
90
Савич
46
Алонефтис
14
Иоанну
30
Меркис
91
Михайлович
31
Йенсен
22
Матич
11
Аль-Тамари
70
Яколиш
18
Петретта
27
Жегрова
27
Жегрова
18
Петретта
20
Фрай
7
Рамирес
7
Рамирес
20
Фрай
9
Адеми
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Адеми
70
Яколиш
30
Де Винсенти
30
Де Винсенти
70
Яколиш
46
Алонефтис
7
Эфрем
7
Эфрем
46
Алонефтис
11
Аль-Тамари
20
Павлович
20
Павлович
11
Аль-Тамари
Остались в запасе
Базель
АПОЭЛ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
25
Оргес Буньяку
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
9
Линус Халлениус
ЦФ
27
Вид Белец
ВР
95
Алеф
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
9
Афимико Пулулу
ЛВ
25
Оргес Буньяку
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
Остались в запасе
9
Линус Халлениус
ЦФ
27
Вид Белец
ВР
95
Алеф
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Базель - АПОЭЛ
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
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